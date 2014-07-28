اینجا خبری از عید نیست/عید شهید به جای عید فطر و نماز میت به جای نماز فطر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های فلسطین، امروز در اغلب کشورهای عربی از جمله مناطق فلسطینی عید سعید فطر است. این عید اما در فلسطین حال و هوای غم و اندوه به خود گرفته است. اندوهی که ناشی از حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه است و شهادت بیش از هزار نفر و زخمی شدن بیش از 6 هزار نفر را در برداشته است.

در این جنگ بیش از 250 هزار فلسطینی آواره شده و در مدارس و اردوگاه های غزه و اطراف آن پناه گرفته اند. در چنین شرایطی اثری از شادی و عید در خانه های مردم غزه نیست گویی هلال عید سعید فطر در این منطقه رؤیت نشده است.

بسیاری از خانواده ها در غزه در غم از دست دادن فرزندان، پدران و مادران خود به سوگ نشسته اند و یا بر سر بالین عزیزانشان در بیمارستان ها هستند. در غزه بوی کیک و شیرینی به مشام نمی رسد بلکه بوی باروت و مرگ به مشام می رسد و مردم در عید فطر نیز مشغول تشییع پیکر شهدایی هستند که از زیر آوار بیرون آورده می شوند.

حال و هوای عید در غزه به معنای واقعی کلمه بسیار دردناک است و لبخند را از لبان همه حتی کودکان محو کرده است. مردم به جای کیک و شیرینی خرما پخش می کنند و با یکدیگر ابراز همدردی می کنند.

کیک عید به خمپاره، نوشیدنی ها به خون و تبریک گویان به تسلیت گویان و نماز عید به نماز میت تبدیل شده است.

حملات رژیم اسرائیل تا حدودی در نوارغزه ادامه دارد زیرا آتش بس انسانی در این منطقه به طور رسمی نیست. بسیاری از جوانان فلسطینی در صفحات اجتماعی خود در فیسبوک و توئیتر به جای عید فطر واژه عید شهید را به کار بردند و با مردم غزه ابراز همدردی کردند.

تشکیلات خودگردان فلسطین نیز از اهالی کرانه باختری خواسته است در روز عید فطر تنها مراسم دینی به جا آورده شود و به جای شادی از خانواده های شهدا و اسرای فلسطینی در بند زندان های رژیم صهیونیستی بازدید به عمل آید.

در اراضی اشغالی 1948 نیز شهروندان فلسطینی در همبستگی با مردم غزه تمامی برنامه های مفرح عید را لغو کرده اند.

جنبش حماس در پیامی خطاب به مردم فلسطین گفته است خون شهدای فلسطینی هدر نخواهد رفت و دست عدالت عاملان جنایت غزه را محاکمه خواهد کرد. حماس از مردم فلسطین در نوارغزه، کرانه باختری، آوارگان ساکن در اردوگاه های فلسطین و خارج آن و اعراب 48 خواسته است در شرایط فعلی بیش از پیش با یکدیگر متحد باشند.

رهبران ارشد مقاومت فلسطین بر این باورند رژیم صهیونیستی برای تحقیر مردم فلسطین آتش بس انسانی در عید سعید فطر را نپذیرفته است و با این اقدام ماهیت نژادپرستانه و وحشی خود را بیش از پیش نمایان کرده است.