مسعود کرامتی درباره سریال «یادداشتهای یک زن خانهدار» و اینکه هم اکنون در چه مرحلهای از کار است به خبرنگار مهر گفت: تاکنون 15 قسمت از کار تصویربرداری شده است و ما منتظر هستیم تا قسمتهای بعدی نوشته شود و ادامه کار هم به تولید برسد.
وی ادامه داد: فیلمنامه این کار قسمت به قسمت نوشته و کار میشود. هر یک قسمت حدود 4 الی 5 روز طول میکشد تا نوشته شود و بعد از آن حدود 5 روز هم تصویربرداری کار انجام میشود و حالا قسمتهای بعدی کار باید نوشته شود تا ادامه یابد.
کارگردان «یادداشتهای یک زن خانهدار» با اشاره به خلاصه داستان این سریال که محور آن را یک زن وبلاگ نویس با بازی شقایق دهقان تشکیل میدهد، گفت: داستانهای سریال پراکنده است و هر قسمت داستانهای متنوعی دارد. چند خانواده در یک مجتمع کنار هم زندگی می کنند و ماجراهایی بر آنها میگذرد که یک زن آنها را در وبلاگ خود به اشتراک می گذارد.
کرامتی در پایان با بیان اینکه هنوز زمانی برای پخش این سریال اعلام نشده است، عنوان کرد: زمان پخش هنوز مشخص نشده است و از طرفی 15 قسمت این سریال به طور کامل آماده نشده بلکه همزمان تدوین و صداگذاری هم روی سریال انجام میشود.
سریال «یادداشتهای یک زن خانهدار» به تهیه کنندگی اسماعیل عفیفه در 45 قسمت 35 دقیقهای برای شبکه چهار سیما تولید میشود و قرار بود 15 قسمت ابتدایی آن برای پخش در نوروز در نظر گرفته شود که این اتفاق محقق نشد.
این سریال 6 بازیگر اصلی دارد که از این میان شقایق دهقان به عنوان نقش زن خانهدار این سریال است که یادداشت می نویسد و امیررضا دلاوری نقش همسر او را ایفا می کند. همچنین علی عامل هاشمی و فریبا جدیکار دیگر بازیگران کار هستند.
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