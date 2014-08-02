ایجاد قرارگاه های جهادی در مناطق محروم برای نخستین بار در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار سید حسین انوری صبح شنبه در نشست خبری پیرامون اردوهای جهادی اظهار داشت: اصفهان ، در بحث موضوع اردوهای جهادی از سال 79 تا 84 در سطح کشور جزو سازمان های نمونه کشوری در اعزام نیرو برای اردوهای جهادی بوده است.



وی افزود: از سال 84 تعامل با آموزش و پرورش برای اعزام اردوهای هجرت دانش آموزی آغاز و نخستین اعزام برای بازسازی، نوسازی، بهسازی و زیباسازی مدارس با همکاری سازمان نوسازی مدارس آموزش و آموزش و پرورش شکل گرفت.



مسئول بسیج سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان با بیان اینکه از سال 87 نخستین اعزام جوانان دانشگاهی، دانشجویان، طلاب و محلات در مناطق محروم استان و استان های دیگری آغاز شده است، بیان داشت: عملکرد استان اصفهان در سطح کلان کشور در اعزام جوانان برای اردوهای جهادی برای مناطق محروم استان های مرزی و محروم محصول دانش آموزان، دانشجویان، طلاب و بسیج محلات بسیار خوب و از استان های نمونه کشور بوده است.



ظرفیت خوب اصفهان برای اعزام گروه های جهادی به مناظق محروم کشور



وی با اشاره به اینکه استان اصفهان اعزام کننده گروه های جهادی و نه مهمان پذیر است، ادامه داد: این گروه ها از اصفهان به چهارمحال و بختیاری، کهکیلویه و بویر احمد، کرمان، کرمانشاه، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کردستان، خراسان جنوبی، لرستان و استان بوشهر اعزام شده اند.



سرهنگ انوری ادامه داد: این گروه ها در عرصه های کشاورزی، آموزش مهارتی برای مردم، عرصه های فرهنگی، بهداشت و درمان، اجرای برنامه های مذهبی، عرصه های عمرانی و گرایش سال 93 برای اعزام در زمینه ایجاد اقتصاد مقاومتی در سطح مناطق محروم فعالیت می کنند و امور آموزش و شناسایی عرصه های اقتصاد مقاومتی، تشویق مردم برای اجرای مسابقات در سطح روستاها، ارتباط متقاضیان با مسئول بسیج سازندگی شهرستان های محروم و کمک به تولید و ایجاد اشتغال در مناطق محروم را انجام می دهند.



ثبت نام 230 گروه جهادی برای سال جاری



وی با اشاره به برنامه ریزی سال جاری برای گروه های جهادی ابراز داشت: تاکنون 230 گروه جهادی ثبت نام و مسئولان گروه های جهادی در همایش های استانی شرکت و آموزش های لازم را در زمینه های مختلف برای مدیریت اردوهای جهادی دیده اند و جزوات و سی دی های موردنیاز برای زمینه های یاد شده تحویل آنها شده است.



مسئول بسیج سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان تصریح کرد: از استان اصفهان تاکنون 3700 نفر از برادران در بخش مساجد و محلات، یک هزار نفر از بسیج جامعه زنان، 480 نفر از طلاب استان اصفهان، چهار هزار نفر دانشجو و 250 نفر از گروه های مصوب دیگر در ارتباط با بسیج سازندگی ساماندهی شده اند.



وی با اشاره به اینکه در کل 267 اردوی جهادی با شناسایی عرصه های موردنظر سازماندهی شده اند، اضافه کرد: این تعداد شامل 120 اردو برای محلات، 50 اردوی جهادی برای بسیج جامعه زنان، 10 اردوی جهادی طلاب و روحانیون، 80 اردو برای دانشجویان و 7 مورد گروه های مستقل شکل گرفته است.



سرهنگ انوری به تعداد گروه های سازماندهی شده اشاره و اذعان داشت: تاکنون 118 گروه مساجد و محلات، 40 گروه جامعه زنان، 7 گروه طلاب، 56 گروه دانشجویی و 7 گروه مستقل و در مجموع 228 گروه جهادی شکل گرفته است.



وی با اشاره به اینکه اعزام های سال جاری از عید 93 آغاز شده است، گفت: در طول عید 18 گروه استان های سیستان و بلوچستان، بوشهر، لرستان، کهکیلویه و بویر احمد، اصفهان را زیر پوشش قرار داده است.



اوج اعزام نیروهای استان اصفهان برای اردوهای جهادی



مسئول بسیج سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان اضافه کرد: تا پایان رمضان 10 گروه از مساجد و محلات، 2 گروه از طلاب، 10 گروه دانشجویی و دو گروه مستقل اعزام شده اند که اوج برنامه از امروز آغاز و تا پایان شهریور ادامه دارد.



وی با بیان اینکه این گروه ها 20 تا 100 نفره هستند، تاکید کرد: گروه های جهادی محلات تا 10 روز و دانشجویان تا 15 روز در این مناطق اقامت دارند و اگر تشخیص نیاز به حضور بیشتر داده شود با این امر موافقت می شود.



سرهنگ انوری با اشاره به اینکه برای نخستین بار در اصفهان برای گروه های جهادی قرارگاهی در برخی نقاط محروم مانند فریدون شهر، سمیرم و چهارمحال و بختیاری ایجاد شده است، اظهار داشت: از خصوصیات این مطلب این که مدیریت قرارگاه ثابت است و یک قرارگاه دو تا سه ماه در منطقه می تواند بماند و 15 تا 20 روستا را پوشش داده و مأموریت گروه های جهاد قبلی را برای گروه های جهادی جدید توضیح دهد.



وی افزود: معتقدیم بعد از دفاع مقدس هیچ برنامه ای مانند اردوهای جهادی و هجرت در عرصه سازندگی برای جوانان تعریف شده است و بهترین مدیران آینده کشور در این اردوها تربیت می شوند.



مسئول بسیج سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان ابراز داشت: در سال گذشته در بحث اردوهای هجرت 9400 نفر در سطح استان اصفهان شرکت کردند و در مجموع 541 آموزشگاه مورد بازسازی قرار گرفت.



وی با اشاره به اینکه تأمین مصالح برای اردوهای هجرت بر عهده آموزش و پرورش است ، بیان داشت: با توجه به کمبود بودجه اعزام امسال کاهش یافته و تنها یک هزار و 500 نفر در مبحث نوسازی مدارس به کار گرفته می شوند.



کاهش میزان اعتبار خرید مصالح برای نوسازی مدارس



انوری اعتبار تخصیص یافته در سال 91 را 800 میلیون تومان برای خرید مصالح برشمرد و گفت: در سال 92 این میزان کاهش یافته و با کمک خیران و انجمن اولیاء مربیان و تلاش مدیران مدارس این کار انجام شد.



وی با اشاره به اینکه امسال نیز آمادگی سازماندهی نیرو برای حضور در عرصه نیروهای هجرت را داریم، اظهار داشت: برای امسال هنوز تأمین اعتبارنشده است اما با توجه به ابلاغ وزیر به سازمان نوسازی مدارس با برگزاری جلسه مشترکی روز پنج شنبه این اعتبار مشخص می شود.