رکورد مصرف بنزین شکسته شد/ فیتیله مصرف برق پائین آمد

به گزارش خبرنگار مهر، در تعطیلات عید سعید فطر رکوردهای جدید مصرف بنزین پس از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در حالی در کشور به ثبت رسید که پیک مصرف برق با کاهشی قابل توجه همراه بوده است.



آمارهای منتشر شده توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران نشان می‌دهد که پس از ثبت رکورد مصرف بیش از 48 هزار و 500 مگاواتی مصرف برق در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان، فرا رسیدن تعطیلات چهار روزه مصرف این انرژی پاک را کاهش داده است.



بر این اساس در طول چند روز گذشته پیک مصرف برق با کاهشی حدود چهار هزار مگاواتی از 48500 مگاوات به یک باره به محدوده 44 تا 42 هزار مگاواتی کاهش یافته است.



از این رو روز گذشته جمعه دهم مرداد ماه پیک مصرف برق کشور با کاهشی حدود هشت هزار مگاواتی در مقایسه با روزهای پایانی ماه مبارک رمضان به کمتر از 40 هزار مگاوات کاهش یافت.



با کاهش پیک مصرف برق، ذخیره عملیاتی برق نیروگاه‌های کشور هم افزایش یافته به طوری‌که در طول چند روز گذشته ذخیره برق نیروگاه‌ها به بیش از 1400 مگاوات افزایش یافته است.

تعطیلی ساختمان های اداری و دولتی و در نهایت خاموش شدن دستگاه های سرمایشی از مهمترین دلایل سقوط آزاد مصرف برق کشور در طول چهار روز گذشته تاکنون بوده است.

رکورد مصرف بنزین شکسته شد

به گزارش مهر، با وجود کاهش شدید متوسط پیک مصرف برق، تقاضا برای مصرف بنزین در طول تعطیلات چهار روز گذشته با با افزایش قابل توجه‌ای همراه شده به طوری‌که رکورد مصرف این فرآورده پرطرفدار نفتی برای نخستین بار پس از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها شکسته شد.



آمارهای شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران نشان می دهد که در طول پنج روز پایانی هفته گذشته در مجموع حدود 400 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده است.



از این رو به ترتیب روز دوشنبه 6 مرداد ماه تا جمعه دهم مرداد ماه به تریب به طور متوسط روزانه 85، 84، 81، 79 و حدود 70 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده است.



بیشترین میزان مصرف بنزین در روز دوشنبه 6 مرداد ماه با مصرف 85 میلیون لیتر بنزین و کمترین میزان مصرف روز جمعه دهم مرداد ماه با عرضه حدود 70 میلیون لیتر به ثبت رسیده است.



این جهش مصرف بنزین در حالی در طول پنج روز گذشته تاکنون به وقوع پیوسته است که متوسط مصرف بنزین کشور از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 68 میلیون لیتر در روز بوده که از رشد 12 میلیون لیتری مصرف روزانه بنزین در کشور حکایت دارد.

مصرف بنزین در طول تعطیلات عید سعید فطر در حالی با افزایش قابل توجه ای همراه بوده است که آمارهای رسمی منتشر شده از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران نشان می دهد در ماه مبارک رمضان متوسط مصرف بنزین کشور کاهشی در مجموع 400 میلیون لیتری را تجربه کرده بود.