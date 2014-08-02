خون سینماگران ایرانی در رگ کودکان مظلوم غزه

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از اهالی سینما صبح روز شنبه 11 مردادماه با حضور در سازمان انتقال خون و اهدای خون به مردم غزه همدردی و همدلی خود را اعلام کردند. در این حرکت نمادین، حجت‌الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی و حسن پورشیرازی از جمله مدیران و سینماگرانی بودند که زودتر از همه خود را به سازمان انتقال خون رساندند.

رئیس سازمان سینمایی در ابتدای صحبت های خود در جمع خبرنگاران گفت: در ابتدا می‌خواهم از حضور گسترده سینماگران در روز قدس و حمایت از مردم بی‌گناه غزه به ویژه کودکان تشکر کنم. جامعه سینمایی از روزهای آغاز حملات ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی به مردم غزه، همیاری و همدردی خود را با غزه اعلام کردند.

ایوبی افزود: اهدای خون توسط سینماگران یک اقدام نمادین برای دفاع از مردم بی‌گناه و محکوم کردن کشتار کودکان غزه تلقی می شود.

وی اظهار امیدواری کرد که کشتار مردم غزه هر چه زودتر متوقف شود.

رئیس سازمان سینمایی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر درخواست سینماگران از رئیس جمهور برای ساخت سالن های سینما گفت: در حال آماده کردن طرح جامعی در حوزه سالن‌سازی هستیم و پیش از این هم در گفتگوهایی که با هیات دولت داشتیم به نتایج قابل قبولی در این زمینه رسیدیم که یکی از مباحث مورد بحث، شارژ (سینماکارت) و اهدای آن به نهادها و مراکز سینمایی بوده است.

ایوبی یادآور شد: صحبت های تهمینه میلانی درباره طرح افزایش سالن های سینما در مراسم افطاری هنرمندان با رئیس جمهور مهم و مفید بود و توانست نظر رئیس جمهور را برای ساخت سالن جلب کند. اما داشتن سالن های مناسب برای نمایش فیلم های سینمای ایران منوط به رونق سینما و ساخت فیلم های خوب است.

وی ادامه داد: از همین رو، داشتن فیلم های خوب و ساخت سالن های مناسب لازم و ملزوم یکدیگر هستند و در نهایت مردم باید اول با فیلم های خوب ارتباط برقرار کنند و بعد به سالن های سینما بیایند.

رئیس سازمان سینمایی با بیان اینکه تجربه نشان داده مردم تمایلی به حضور در سالن های کهنه و فرسوده ندارند، یادآور شد: هر جایی که سالن خوب ساخته شود، مردم از دیدن فیلم ها استقبال می کنند.

اصغر فرهادی، حسن پورشیرازی، هادی مقدم‌دوست، محمدرضا شفیعی، اکرم محمدی، جعفر صانعی‌مقدم، فرید فرخنده‌کیش، دانش اقباشاوی، آرش آصفی بازیگر نقش «بکیر بن حر» در فیلم «رستاخیز»، حبیب ایل‌بیگی مدیرعامل انجمن سینمای جوان، آرش امینی مدیر بخش بین‌الملل سازمان سینمایی و جمع دیگری از سینماگران با حضور در سازمان انتقال خون حمایت خود از مردم غزه را اعلام کردند.

طرح اهدای خون توسط سینماگران به مردم غزه به همت انجمن سینمای جوان شکل گرفت و قرار است تا پایان هفته هنرمندان با مراجعه به سازمان انتقال خون در حرکتی نمادین حمایت خود از مردم غزه را اعلام کنند.