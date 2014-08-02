اصغر فرهادی به کودکان غزه خون اهدا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر فرهادی کارگردان و نویسنده سینمای ایران با حضور در سازمان انتقال خون ایران خون خود را برای کمک به کودکان بی گناه غزه اهدا کرد.

اصغر فرهادی چند روز پیش با در دست گرفتن اعلان «کشتار را متوقف کنید» مخالفت خود را با کشتار در غزه اعلام کرد ولی این جمله‌ کلی که مشخص نبود خطاب به چه افرادی و در محکومیت چه کشتارهایی عنوان شده است با انتقاد و موضع گیری برخی رسانه ها و هنرمندان مواجه شد.

حضور اصغر فرهادی برای اهدای خون به کودکان بی گناه غزه را می توان پاسخی به انتقادات به وی تلقی کرد. علاوه بر فرهادی جمعی از سینماگران، مدیران سینمایی و فیلمسازان فیلم کوتاه نیز امروز شنبه شنبه 11 مرداد با حضور در پایگاه اصلی انتقال خون، به کودکان مظلوم غزه خون اهدا می کنند.

در این اقدام که به همت انجمن سینمای جوانان ایران برگزار می شود، اعضای دفاتر 59 گانه انجمن سينماي جوانان ايران متشكل از فيلمسازان و عكاسان و همچنين سينماگران و هنرمندان مطرح كشور در سراسر كشور طی اقدامی هماهنگ، از ساعت 11 تا 13 با حضور در مراكز انتقال خون به كودكان غزه خون اهدا خواهند كرد.