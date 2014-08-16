ضریح جدید قتلگاه حضرت سلطانعلی بن محمد باقر(ع) رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی ظهر شنبه در مراسم رونمایی از ضریح جدید قتلگاه حضرت سلطانعلی بن محمد باقر(ع) بابیان اینکه کار جهادی باید با مدیریت همراه باشد، گفت: همه باید در ساخت و ساز و تجهیز بقاع متبرکه مشارکت کنند.

حجت الاسلام ایت الله عباسیان با اشاره به اینکه ساخت ضریح امامزادگان یک امر جهادی است، افزود: کار جهادی باید با مدیریت جهادی همراه بوده و همه افراد در جهت تعمیر و بازسازی این مکان های معنوی تلاش کنند.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی تاکید کردند، گفت: بازسازی و فعالیت های عمرانی در این اماکن مقدس زمینه مناسبی برای انجام فعالیت های فرهنگی است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی به ساخت و ساز ضریح جدید قتلگاه حضرت سلطانعلی بن محمد باقر(ع) اشاره کرد و افزود: همواره ملت ایران عمق و ارادت خود را به ائمه اطهار (ع) و نوادگان ایشان نشان داده و در عرصه های مختلف پیشگام فعالیت های در راستای شناساندن ایشان به اقشار جامعه بودند.

حجت الاسلام عباسیان با تاکید بر اینکه کمک ها و مساعدت خیرین در این زمینه کارساز است، اظهار کرد: می توان با این کمک ها مکانی را برای عبادت زائران و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) فراهم کرد.

وی ساخت و ساز حرم اهل بیت و امامزادگان (ع) را خاری بر چشم دشمنان دانست و تصریح کرد: به کوری چشم وهابیت که مخالف ساخت و ساز بقاع و حرم مطهر اهل بیت عصمت و طهارت (ع)هستند، مردم مسلمان و عاشقان و دوستداران ائمه اطهار (ع) همواره با نذورات و کمک های خود در ساخت و ساز بقاع متبرکه پیش تاز هستند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی با بیان اینکه با جمع آوری این کمک ها و نذورات شاهد وجود بقاع متبرکه با شکوه و در شان ائمه اطهار (ع) هستیم، گفت: وهابیت قائل به هیچ دین و مذهبی بوده و در صدد ضربه زدن به دین مبین اسلام و مذهب تشیع هستند.

140 میلیون ریال هزینه ساخت ضریح جدید قتلگاه حضرت سلطانعلی بن محمد باقر(ع)

حجت الاسلام محمد رضا آسوده، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه دلیجان نیز در این مراسم با بیان اینکه کار ساخت این ضریح 2 ماه طول کشیده است، گفت: این ضریح با هزینه ای بالغ بر140 میلیون ریال از محل نذورات و کمک های مردمی ساخته شده است.

وی ادامه داد: ضریح جدید قتلگاه حضرت سلطانعلی بن محمدالباقر(ع) توسط استاد عبدالله راعی در اصفهان ساخته شده و در ساخت آن فولاد و نقره بکار برده شده است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دلیجان با بیان اینکه بقاع متبرکه همواره مامن امنی برای مردم بوده و حضور در این اماکن مقدس باعث آرامش و تسلی خاطر مردم می شود، اضافه کرد: با توجه به علاقه مردم برای حضور در آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه باید با فراهم کردن زیرساخت ها، بهسازی و بازسازی فضاهای بقاع زمینه آسایش مردم را ایجاد شود.

وی با اشاره به اینکه عناصر مشترکی در حماسه کربلا و اردهال است، افزود: وجود عناصر مشترک در حماسه اردهال و شباهت های بسیار آن با حماسه کربلا این مکان مقدس را به کربلای ایران مشهور ساخته است.

گفتنی است، در پایان این مراسم میر حسینی، مدیر داخلی این مکان مقدس نیز به ارایه گزاریشی از فعالیت های انجام شده در این مکان مقدس پرداخت.

لازم به ذکر است، این مراسم با حضور فرماندار، بخشدار، شهردار و اعضای شورای شهر و پرسنل نیروی انتظامی دلیجان، خادمین افتخاری بقعه مبارکه و جمع کثیری از مردم مومن و ولایتمدار استان مرکزی و شهرستان دلیجان برگزار شد.