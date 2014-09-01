مراسم تکریم امامزادگان در 11 بقعه شاخص استان مرکزی برگزار می شود

حجت الاسلام آیت الله عباسیان، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه ولادت حضرت معصومه (س) تا ولادت با سعادت امام رضا (ع) دهه کرامت نامگذاری شده است، افزود: روز تکریم امامزادگان و بقاع متبرکه در این ایام مبارک بوده و به همین مناسبت ویژه برنامه های در بقاع متبرکه شاخص استان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه ویژه برنامه تکریم امامزادگان در 11 امامزاده شاخص استان برگزار می‌شود، گفت: این ویژه برنامه ها و جشن میلاد با حضور خطبا و سخنرانان برجسته در آستان مقدس امامزادگان شاخص استان برگزار می شود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی ادامه داد: امامزادگان زینب خاتون(س) خمین، محمد(ص) تفرش، بی‌بی فاطمه صغری(س) آشتیان، امامزادگان آستانه، زینب خاتون(س) فراهان، صالح(ع) نیمور و سید منصور(ع) زرندیه میزبان مراسم تکریم امامزادگان استان مرکزی هستند.

حجت الاسلام عباسیان در ادامه از تهیه چهار هزار بروشور معرفی امامزادگان شاخص استان به مناسبت این دهه مبارک خبر داد و اضافه کرد: این بروشورها با محوریت ادارت شهرستانی بین زائران و مردم توزیع خواهد شد.

وی تصریح کرد: در بروشورهای مذکور به معرفی بخشی از کرامات اهل‌ بیت(ع) و امامزادگان اشاره شده و بخشی از تصاویر بقاع و امکانات و مراسم جهت اطلاع عموم در آنها درج شده است.

حرکت کاروان «ولادت عشق» همزمان با دهه کرامت

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی از حرکت کاروان «ولادت عشق» با حضور خادمان افتخاری آستان مقدس امامزادگان استان خبر داد و گفت: حرکت این کاروان 16 شهریور ساعت17 از مسجد سیدهای شهر اراک آغاز و تا امامزادگان عبدالله(ع) و آمنه خاتون(س) به پایان می‌رسد.

حجت الاسلام عباسیان با اشاره به برنامه‌های دهه کرامت آستان امامزاده محمد عابد(ع)، افزود: مراسم تکریم و بزرگداشت امامزاده محمد عابد(ع) در شب میلاد باسعادت امام رضا (ع) بعد از نماز مغرب و عشا در برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه از 6 تا 16 شهریور ماه مصادف با سالروز ولادت حضرت معصومه(س) تا ولادت امام رضا(ع) دهه کرامت نامگذاری شده است، افزود: اولین روز از این دهه مصادف با سالروز ولادت حضرت معصومه(س) و روز دختر، «کریمه اهل بیت(ع)؛ الگوی مجاهدت و کرامت بانوان» نامگذاری شد.

حجت الاسلام عباسیان با بیان اینکه 7 شهریور «شهر مقدس قم، خاستگاه یاوران مهدی (عج)» نامگذاری شد، ادامه داد: 8 شهریورهمزمان با شهادت شهیدان رجایی و باهنر «مدیران انقلابی، منادیان جهادی در اقتصاد و فرهنگ» نامگذاری شد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی با اشاره به اینکه خاطرنشان کرد: 9 شهریور «ایران اسلامی؛ مرهون الطاف خاندان موسی بن جعفر(ع)»، 10 شهریور همزمان با روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه «امامزادگان(ع)؛ طلایه داران فرهنگ و معارف قرآنی»، 11 شهریور همزمان با روز بزرگداشت احمد بن موسی(ع) (شاهچراغ) «حضرت شاهچراغ (ع)؛ الگوی سبک زندگی ولایی» نام گرفته است

حجت الاسلام عباسیان با بیان اینکه 12 شهریور ماه روز مبارزه با استعمار انگلیس «اهل بیت(ع)؛ اسوه وحدت و مهربانی، مظهر استکبار ستیزی» نامگذاری شده است، اظهار کرد: 13 شهریور مصادف با روز تعاون «تعاون در کار خیر محور زندگی اجتماعی خاندان کرامت»، 14 شهریور ماه «سیره امام رضا(ع) ؛ سرمشق زندگی مهدی یاوران» و آخرین روز این دهه همزمان با ولادت امام رضا(ع) «مشهد الرضا؛ میعادگاه محبین اهل هل بیت (ع)» نام گذاری شده است.

برنامه های دهه کرامت زمینه شناخت اسلام و محتوای دین

وی با تاکید بر اینکه برنامه‌های دهه کرامت زمینه ایجاد جاذبه برای شناخت اسلام و محتوای دین است، اضافه کرد: دهه کرامت فرصت مناسبی برای ترویج سیره و فرهنگ اهل بیت (ع) و تکریم مقام ولایت است و باید از این فرصت بهره کافی ببریم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی با اشاره به اینکه دهه کرامت سبب پیوند بیشتر ما با امامت و ولایت می‌شود، تصریح کرد: آغاز این دهه ولادت حضرت فاطمه معصومه (س) و پایان آن ولادت امام هشتم است و این امر مهم نشانه توجه بیشتر افراد به ائمه معصومین و سیره و فضایل ایشان است.

حجت الاسلام عباسیان با اشاره به موقعیت ویژه حضرت رضا(ع) و حضرت فاطمه معصومه(س) در ایران اسلامی ایران و تاکید بر گرامیداشت ایام دهه کرامت، افزود: حرم شریف این دو بزرگوار در کشور ما، از نظر مذهبی دو رکن اساسی است.

وی ادامه داد: بزرگداشت ایام ولادت این دو بزرگوار با توجه به موقعیت، سوابق تاریخی و تاثیری که حضور این حرم‌های مقدس در فرهنگ و تمدن مردم داشته است، بسیار شایسته و قابل تقدیر است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی با تاکید بر اینکه اقشار جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان ایرانی باید شناخت کاملی از شیوه زندگی امام رضا(ع) و حضرت معصومه (س) داشته باشند، گفت: این امامان بزرگوار الگوی بی بدیل اخلاق، منش و کردار نیکو هستند.

آشنایی با ائمه اطهار(ع) سد محکمی در برابر هجوم فرهنگی دشمن

حجت الاسلام عباسیان با بیان اینکه هر فردی ایشان را الگوی خویش قرار دهد در زندگی به موفقیت و سربلندی می رسد، ادامه داد: بی‌شک آشنایی نسل جوان با ائمه اطهار(ع) سد محکمی در برابر هجوم فرهنگی دشمنان می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این که امامزاده محمد عابد(ع) از برادران امام رضا(ع) هستند، افزود: امام رضا(ع) به امام رئوف وبخشنده مشهور بوده و ما باید ویژگی‌های نیکوی این امام بزرگوار را در جامعه گسترش دهیم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی با تاکید به نقش حضرت معصومه(س)، تصریح کرد: ولایت‌پذیری و اطاعت از امامت مهمترین ویژگی زندگی حضرت معصومه(س) است، که برنامه‌های این دهه باید بر مبنای این خصوصیت برگزار شوند.