25 هزار دانش آموز بجنوردی در کلاس های اوقات فراغت شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا معنوی صبح دوشنبه در آئین اختتامیه کلاسهای اوقات فراغت آموزش و پرورش بجنورد که در محل کانون فرهنگی تربیتی شهید باهنر مرکز خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: در تابستان امسال 25 هزار و 300 دانش آموز بجنوردی شامل هشت هزار و 434 دانش آموز پسر و 16 هزار و 868 دانش آموز دختر در کلاس های اوقات فراغت شرکت کردند.

وی با تاكید بر رویکرد خودگردانی در پایگاه های اوقات فراغت امسال، افزود: دو هزار و 242 همکار نیز مسئولیت برگزاری این کلاس ها را بر عهده داشتند.

معنوی اظهار داشت: در تابستان امسال بیش از 260 پایگاه اوقات فراغت در بجنورد فعالیت داشتند که از این تعداد 69 پایگاه اصلی، 194 پایگاه فرعی، 50 پایگاه جبرانی و کنکور و 10 پایگاه مهارت آموزی نیز با بیش از 200 برنامه در خدمت دانش آموزان بودند.

مدیر آموزش و پرورش بجنورد اضافه کرد: برگزاری كلاس های قرآن و معارف اسلامی، علمی، فرهنگی هنری و مهارت آموزی، بهداشتی و كمك های اولیه، ورزشی، اردو و گردشگری، مهارت های زندگی، كلاس های تقویتی، آموزشی، نمایش فیلم و برگزاری نمایشگاه و شب شعر از جمله برنامه های پایگاه های اوقات فراغت در تابستان امسال بود.

وی استمرار فعالیت های پرورشی و تربیتی، رشد همه جانبه شخصیت دانش آموزان، تقویت روحیه خود باوری، همیاری و مسئولیت پذیری و ارائه برنامه ها و فعالیت ها با توجه به شرایط و بافت فرهنگی، اجتماعی و اقلیمی استان را از مهم ترین اهداف پایگاه های اوقات فراغت عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اجرای موسیقی سنتی، نمایس حرکت های ورزشی، اجرای طنز، سرود و تئاتر، قرائت دکلمه و شعر و برگزاری نمایشگاه دست ساخته های دانش آموزان از دیگر بخش های آیین اختتامیه دوره های اوقات فراغت تابستانی مرکز خراسان شمالی بود.