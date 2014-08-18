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۲۷ مرداد ۱۳۹۳، ۱۲:۱۵

در تابستان امسال/

25 هزار دانش آموز بجنوردی در کلاس های اوقات فراغت شرکت کردند

25 هزار دانش آموز بجنوردی در کلاس های اوقات فراغت شرکت کردند

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پروش بجنورد از شرکت بیش از 25 هزار دانش آموز بجنوردی در کلاس های اوقات فراغت تابستانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا معنوی صبح دوشنبه در آئین اختتامیه کلاسهای اوقات فراغت آموزش و پرورش بجنورد که در محل کانون فرهنگی تربیتی شهید باهنر مرکز خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: در تابستان امسال 25 هزار و 300 دانش آموز بجنوردی شامل هشت هزار و 434 دانش آموز پسر و 16 هزار و 868 دانش آموز دختر در کلاس های اوقات فراغت شرکت کردند.

وی با تاكید بر رویکرد خودگردانی در پایگاه های اوقات فراغت امسال، افزود: دو هزار و 242 همکار نیز مسئولیت برگزاری این کلاس ها را بر عهده داشتند.

معنوی اظهار داشت: در تابستان امسال بیش از 260 پایگاه اوقات فراغت در بجنورد فعالیت داشتند که از این تعداد 69 پایگاه اصلی، 194 پایگاه فرعی، 50 پایگاه جبرانی و کنکور و 10 پایگاه مهارت آموزی نیز با بیش از 200 برنامه در خدمت دانش آموزان بودند.

مدیر آموزش و پرورش بجنورد اضافه کرد: برگزاری كلاس های قرآن و معارف اسلامی، علمی، فرهنگی هنری و مهارت آموزی، بهداشتی و كمك های اولیه، ورزشی، اردو و گردشگری، مهارت های زندگی، كلاس های تقویتی، آموزشی، نمایش فیلم و برگزاری نمایشگاه و شب شعر از جمله برنامه های پایگاه های اوقات فراغت در تابستان امسال بود.

وی استمرار فعالیت های پرورشی و تربیتی، رشد همه جانبه شخصیت دانش آموزان، تقویت روحیه خود باوری، همیاری و مسئولیت پذیری و ارائه برنامه ها و فعالیت ها با توجه به شرایط و بافت فرهنگی، اجتماعی و اقلیمی استان را از مهم ترین اهداف پایگاه های اوقات فراغت عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اجرای موسیقی سنتی، نمایس حرکت های ورزشی، اجرای طنز، سرود و تئاتر، قرائت دکلمه و شعر و برگزاری نمایشگاه دست ساخته های دانش آموزان از دیگر بخش های آیین اختتامیه دوره های اوقات فراغت تابستانی مرکز خراسان شمالی بود.

کد مطلب 2352264

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