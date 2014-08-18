به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امام‌وردی نماینده باشگاه پرسپولیس عصر امروز دوشنبه به همراه مایکل اومانا بازیکن کاستاریکایی تیم فوتبال پرسپولیس در محل هیأت فوتبال استان تهران حضور یافتند و قرارداد دو ساله این بازیکن را به ثبت رساندند.

اومانا صبح امروز هم اولین تمرینش را با بازیکنان پرسپولیس انجام داد.

طبق برنامه قرار است سرخپوشان فردا (سه‌شنبه) از ساعت 15:30 آخرین تمرین خود پیش از بازی با ملوان را در مجموعه درفشی‌فر انجام دهند. بازیکنان و اعضای کادر فنی سپس با یک دستگاه اتوبوس راهی فرودگاه خواهند شد و اگر پرواز تهران - رشت تاخیر نداشته باشد، اعضای تیم، ساعت 18 از تهران به پرواز در می‌آیند.

کاروان تیم فوتبال پرسپولیس سپس با یک دستگاه اتوبوس از فرودگاه رشت به سمت هتل سفیدکنار انزلی حرکت خواهد کرد.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و ملوان انزلی از هفته چهارم مسابقات لیگ برتر فوتبال از ساعت 18 چهارشنبه در ورزشگاه تختی انزلی برگزار می‌شود.