اعضای شورای عالی سیاستگذاری جشنواره جام جم مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دارابی در احکام جداگانه‌ای مهدی فرجی مدیر شبکه یک، مجید زین العابدین مدیر شبکه سه سیما، حسن اسلامی مهر مشاور عالی معاون و مدیرکل آموزش و پژوهش سیما، محمد امین توکلی‌زاده مدیر کل اداری و مالی سیما، علی‌اصغر داودآبادی مدیرکل اطلاعات و برنامه ریزی و سرپرست اداره کل طرح و برنامه و نظارت، تاجبخش فنائیان مدیر کل نمایش سیما و امیر محمدی را به عنوان اعضای شورای عالی سیاستگذاری جشنواره بین المللی تلویزیونی جام جم منصوب کرد.

انتخاب آثار برتر، برگزاری جشنواره در بخش‌های اجرایی، مراسم افتتاحیه و اختتامیه، داوری آثار واصله بخشی از وظایف این ستاد است.

جشنواره بین المللی تلویزیونی جام جم سیما، سالانه به بررسی و داوری آثار تولید و پخش شده در معاونت سیمای رسانه ملی می‌پردازند و بهترین آثار را در هر بخش معرفی می‌کند.

باتوجه به کثرت ساختارها و موضوعات برنامه‌های تلویزیونی، هر سال برخی از ساختارها و موضوعات بررسی و داوری می‌شوند که بر این اساس بررسی آثار با ساختارهای مستند و پویانمایی دوسالانه برگزار می‌شود.

چهارمین جشنواره بین المللی جام جم 27 دی برگزار خواهد شد.