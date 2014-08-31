بیمه حادثه اجباری و بیمه تکمیلی اختیاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای اهمیت سلامت دانشجویان و ضرورت بیمه دانشجویی صندوق رفاه دانشجویی برای سال تحصیلی 94-93 اعلام کرد: پوشش بیمه حادثه برای تمام دانشجویان شاغل به تحصیل در مراکز آموزش عالی اجباری و پوشش بیمه تکمیلی اختیاری بوده و دانشجویان درصورت پوشش بیمه پایه(خدمات درمانی،تامین اجتماعی،نیروهای مسلح و غیره) می توانند از بیمه تکمیلی بهره مند شوند.

صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم اعلام کرد دانشگاه ها برای برنامه ریزی بهتر دراین زمینه در سال تحصیلی 94-93 به موارد زیر بدین شرح توجه کنند:

عقد قرارداد تحت عنوان بیمه دانش تنها با یک شرکت موثر است . با توجه به مشکلات روش متمرکز انعقاد قرارداد ، در سال تحصیلی 94-93 اعقاد قرار داد به روش غیر متمرکز خواهد بود براین اساس دانشگاه ها می توانند با هریک از شرکت های بیمه که از لحاظ حق بیمه و همچنین ارایه خدمات و پراکندگی شعب پاسخگوی نیاز دانشگاه باشد اقدام به عقد قرارداد کنند.

براین اساس کلیه واحده های تابع دانشگاه آزاد، پیام نور، جامع علمی کاربردی، با نظارت معاونت دانشجویی واحد های استانی نسبت به عقد قرارداد اقدام کنند، مسئولیت اجرایی بیمه دانش برعهده ناظران استانی دانشگاه است .

آموزشکده ها و دانشکده‌های فنی و حرفه ای زیرنظر معاون دانشجویی فنی و حرفه ای مرکز یا نمایندگان استانی صندوق و یا دانشگاه های مادر همان استان نسبت به عقد قرارداد اقدام کند. موسسات غیردولتی – غیرانتفاعی تحت نظر اتحادیه اقدام به عقد قرارداد کنند.