برنامه مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 16 سال آسیا اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شانزدهمین دوره رقابتهای قهرمانی نوجوانان آسیا در حالی از روز شنبه 15 شهریورماه با حضور 16 تیم در کشور تایلند برگزار میشود که 4 تیم برتر این مسابقات جواز حضور در جام جهانی جهانی را بدست میآوردند.
گروهبندی و برنامه کامل این مسابقات که از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام شد، به شرح زیر است:
گروه A: تایلند، کرهجنوبی، عمان و مالزی
گروه B: ژاپن، استرالیا، چین و هنگکنگ
گروه C: ازبکستان، کویت، کرهشمالی و نپال
گروه D: ایران، سوریه، عربستان و قطر
برنامه کامل رقابتهای آسیایی نوجوانان 2014 (به وقت تهران) به شرح زیر است:
شنبه - 15/06/93
گروه A:
* کرهجنوبی - عمان، ساعت 13:30، ورزشگاه مانگ تانگ
* تایلند - مالزی، ساعت 17:30، ورزشگاه مانگ تانگ
گروه B:
* ژاپن - هنگکنگ، ساعت 13:30، ورزشگاه راجا مانگالا
*استرالیا - چین، ساعت 16:30، ورزشگاه راجا مانگالا
یکشنبه - 16/06/93
گروه C:
* ازبکستان - نپال، ساعت 13:30، ورزشگاه مانگ تانگ
* کویت - کرهشمالی، ساعت 17:30، ورزشگاه مانگ تانگ
گروه D:
* ایران - قطر، ساعت 13:30، ورزشگاه راجا مانگالا
* سوریه - عربستان، ساعت 16:30، ورزشگاه راجا مانگالا
دوشنبه - 17/06/93
گروه A:
* مالزی - کرهجنوبی، ساعت 13:30، ورزشگاه مانگ تانگ
* عمان - تایلند، ساعت 17:30، ورزشگاه مانگ تانگ
گروه B:
* هنگکنگ - استرالیا، ساعت 13:30، ورزشگاه راجا مانگالا
* چین - ژاپن، ساعت 16:30، ورزشگاه راجا مانگالا
سهشنبه - 18/06/93
گروه C:
* نپال - کویت، ساعت 13:30، ورزشگاه مانگ تانگ
* کرهشمالی – ازبکستان، ساعت 17:30، ورزشگاه مانگ تانگ
گروه D:
* قطر - سوریه، ساعت 13:30، ورزشگاه راجا مانگالا
* عربستان - ایران، ساعت 16:30، ورزشگاه راجا مانگالا
چهارشنبه - 19/06/93
گروه A:
* تایلند - کرهجنوبی، ساعت 17:30، ورزشگاه مانگ تانگ
* عمان - مالزی، ساعت 17:30، ورزشگاه راجا مانگالا
گروه B:
* ژاپن - استرالیا، ساعت 13:30، ورزشگاه مانگ تانگ
* چین - هنگکنگ، ساعت 13:30، ورزشگاه راجا مانگالا
پنجشنبه - 20/06/93
گروه C:
* ازبکستان - کویت، ساعت 13:30، ورزشگاه مانگ تانگ
* کرهشمالی - نپال، ساعت 13:30، ورزشگاه راجا مانگالا
گروه D:
* ایران - سوریه، ساعت 13:30، ورزشگاه مانگ تانگ
* عربستان - قطر، ساعت 13:30 ورزشگاه راجا مانگالا
یکشنبه - 23/06/93
مرحله یکچهارم نهایی:
بازی شماره یک: تیم نخست گروه A - تیم دوم گروه B، ساعت 13:00، ورزشگاه راجا مانگالا
بازی شماره 2: تیم نخست گروه B - تیم دوم گروه A، ساعت 13:00، ورزشگاه مانگ تانگ
بازی شماره 3: تیم نخست گروه C - تیم دوم گروه D، ساعت 17:30، ورزشگاه راجا مانگالا
بازی شماره 4: تیم نخست گروه D - تیم دوم گروه C، ساعت 17:30، ورزشگاه مانگ تانگ
چهارشنبه - 26/06/93
مرحله نیمه نهایی:
بازی شماره 5: برنده بازی شماره یک - برنده بازی شماره 3، ساعت 12:30، ورزشگاه راجا مانگالا
بازی شماره 6: برنده بازی شماره 2- برنده بازی شماره 4، ساعت 16:30 ورزشگاه راجا مانگالا
شنبه - 29/06/93
دیدار فینال:
برنده بازی شماره 5 - برنده بازی شماره 6، ساعت 14:30 ورزشگاه راجا مانگالا
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