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۸ شهریور ۱۳۹۳، ۱۵:۲۴

فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا - تایلند؛

فهرست نهایی بازیکنان تیم فوتبال نوجوانان ایران اعلام شد

فهرست نهایی بازیکنان تیم فوتبال نوجوانان ایران اعلام شد

سرمربی تیم فوتبال نوجوانان ایران اسامی بازیکنان نهایی این تیم برای حضور در رقابتهای قهرمانی نوجوانان آسیا اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، از سوی مصطفی قنبرپور سرمربی تیم فوتبال نوجوانان ایران اسامی 23 بازیکن این تیم جهت حضور در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا 2014 - تایلند را اعلام کرد.

نفرات دعوت شده باید ساعت 17 یکشنبه 9 شهریورماه خود را به کادر فنی این تیم در آکادمی ملی فوتبال معرفی کنند.

اسامی این بازیکنان به شرح زیر است:
فرید نجات، رضا دهقانی، مهران درخشان مهر، علی خدادادی، امیرحسین یحیی‌زاده، نیما مختاری، علیرضا آقا براری، رضا منصوری، فتح‌الله درزی، وحید افتاری، حسام سلطان‌پور، محمدرضا خاکی، محمد شمسی، مهرداد پورابوالقاسم، علی‌اکبر احمدی، محمد سلطانی‌مهر ،مهدی عبداله‌وند، نیما داغستانی، رضا شکاری، محمد گروسی، باقر نیاری، رضا کریمی و میرحسین رنگرز

تیم فوتبال نوجوانان ایران پس از برگزاری اردوی دو روزه در آکادمی ملی فوتبال،  سه‌شنبه یازدهم شهریورماه تهران را به مقصد بانکوک ترک می‌کنند.

کد مطلب 2360534

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