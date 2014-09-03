زندگی یک رود مستند شد/ روایت بهروز رضوی از «سرای ساری ارس»

به گزارش خبرنگار مهر، مستند «سرای ساری ارس» با طراحی و کارگردانی رضا عباسی، تابستان و زمستان سال گذشته در حاشیه رود مرزی ارس تصویربرداری شد. این مستند به زندگیهای انسانی و گیاهی منحصر به فردی که در حاشیه رود ارس در مرز ایران با آذربایجان جریان دارد، میپردازد و تصاویری بکر از طبیعت زیبا و چشم نواز این منطقه در دو فصل از سال به تصویر کشیده میشود.
«سرای رود ارس» با رویکرد معرفی این منطقه از ایران که مرز کشور ایران با کشور همسایه است، ساخته شده و در آن به بحث گردشگری و جاذبههای این منطقه نیز توجه ویژه ای شده است.
علاوه بر جاذبههای توریستی همچون کلیسای سنت استپانوس و آثار تاریخی ارزشمندی که در حاشیه رود کشف شده است، منطقه جغرافیایی کردشت و منطقه آزاد ارس نیز در این مستند تصویر میشوند.
«ارس» محتوای کلی و هسته اصلی اثر است و به بهانه این رود جغرافیای انسانی، تاریخی، اجتماعی و سیاسی این منطقه بررسی میشود. همچنین در این منطقه سعی شده به جنبههای اقتصادی ارس پرداخته شود زیرا ارس رود پرسخاوتی است که منطقه آذربایجان را به لحاظ کشاورزی تغذیه میکند و باعث رونق این منطقه است.
ساخت موسیقی این مستند 75 دقیقهای توسط محمد محمدعلی انجام شده است و گویندگی متن این مستند را نیز بهروز رضوی برعهده داشته است.
عوامل اصلی این مستند که پیش از این «ارس گهواره تمدن» نام داشت عبارتند از نویسنده: مجید رضاییان، پژوهش: رضا نوروزی، مدیر تصویربرداری: امیر جوزدانی، تدوین: امیر خسرو شاهوردی، صدابردار: محمد صالحی، صداگذار: امیرحسین صادقی، انیمیشن: مصطفی محسنی، مدیر تولید: مرتضی کریمی، تهیه کننده: سیدمحمدعلی سبط احمدی.
از دیگر کارهای رضا عباسی در عرصه مستند میتوان به «لطفاً با لبخند وارد شوید»، «جعفر آقا آکتور سینما»، «اندر احوالات گیاه خوشحال»، «سه عکس در پنج تابلو» و در حوزه داستانی «شاید جایی دیگر» و «پسرم بهمن، دخترم بهاره» اشاره کرد.
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