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۱۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۶:۵۳

اوباما خواستار توقف ارسال سلاح به اوکراین از سوی روسیه شد

اوباما خواستار توقف ارسال سلاح به اوکراین از سوی روسیه شد

رئیس جمهور آمریکا از روسیه خواست تا ارسال سلاح و نیرو به مناطق شرقی اوکراین را متوقف کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه اجرای آتش بس در شرق اوکراین را در صورتی اجرایی دانست که روسیه به نقش نداشتن در درگیری ها تظاهر نکند.

وی همچنین خواستار توقف ارسال سلاح و نیرو از سوی روسیه به مناطق شرقی اوکراین با هدف برقراری آتش بس در این مناطق شد.

اوباما در کنفرانسی خبری در تالین در واکنش به خبر توافق روسای جمهور اوکراین و روسیه برای اجرای آتش بس گفت: تا زمانی که روسیه تانک ها، نیروها، تسلیحات و مشاوران را با لباس مبدل جدایی طلبان به اوکراین می فرستد

هیچ راه حل سیاسی واقعی برای پایان دادن به مناقشه این کشور وجود نخواهد داشت.

وی در ادامه افزود: حل بحران اوکراین فقط وقتی امکانپذیر خواهد بود که این کشور کنترل سرزمین و حق حاکمیت خود را به دست آورد.

اظهارات اوباما در حالی بیان می شود که روسیه اتهامات آمریکا و غرب مبنی برارسال سلاح و مهمات به مناطق شرقی اوکراین را رد می کند
 

 

کد مطلب 2363672

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