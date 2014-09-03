توجه ویژه صندوق توسعه ملی به هفت استان توسعه نیافته کشور/محدودیتی در تعداد طرحها وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید قاسم حسینی که به یاسوج سفر کرده است، عصر چهارشنبه در کارگروه اشتغال کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: طی چند ماه اخیر تلاش کردیم برای ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران داخل و خارج درجهت سرمایه گذاری در برخی استانهایی که کمتر توسعه یافته هستند، سیاست هایی را اتخاذ کنیم.

وی بیان کرد: از جمله این سیاست های ترجیحی، کاهش چهار درصدی سود تسهیلات ریالی و کاهش دو درصدی سود تسهیلات ارزی است.

حسینی با ابراز امیدواری به اینکه استانهای محروم بتوانند از این ظرفیت اسفاده کنند، افزود: در شرایطی که بودجه دولتی با محدودیت هایی مواجه شده و منبع قابل اتکایی برای توسعه استان و کشور نیست و شرکت های دولتی و نیمه دولتی نیز با محدودیتهایی برای سرمایه گذاری مواجه هستند، صندوق توسعه ملی فرصتی برای کمک به توسعه این استانهاست.

وی تصریح کرد: هفت استان شامل استانهای کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، کردستان، سیستان وبلوچستان، کرمانشاه و خراسان شمالی و جنوبی مشمول این ترجیحات صندوق توسعه ملی هستند.

قائم مقام صندوق توسعه کشور گفت: هیچ طرحی از هیچ استان توسعه نیافته ای نخواهد آمد که ما تامین اعتبار نکنیم و در اعتبارات ارزی هیچ محدودیتی وجود ندارد.

وی اظهار داشت: امسال 22 میلیارد دلار به تعهد جدید این صندوق اضافه شده است.

لزوم تعیین امتیازات ویژه برای سرمایه گذاری در کهگیلویه و بویراحمد

استاندار استان هم در این نشست گفت: کهگیلویه و بویراحمد از یک محرومیت تاریخی رنج می برد و لازم است امتیازات ویژه ای برای سرمایه گذاری در آن دیده شود.

سید موسی خادمی ضمن تقدیر از حضور قائم مقام صندوق توسعه ملی در استان افزود: اگر سهم این استان از اعتبارات این صندوق مشخص شده و توزیع بانکی و استانی صورت گیرد، بهتر می توان نسبت به جذب این تسهیلات برنامه ریزی کرد.

وی تصریح کرد: همچنین لازم است تدابیری اندیشیده شود که این استان در رقابت با استانهای توسعه یافته برای جذب این منابع قرار نگیرد.

خادمی بر لزوم توجه به توازن منطقه ای تاکید کرد و بیان داشت: لازم است در تصویب طرح ها به استعدادهای طبیعی هر استان نیز توجه ویژه شود.

نماینده بویراحمد و دنا نیز خواستار رفع موانع اختصاص تسهیلات به طرح های استان و تعامل بیشتر بین صندوق و بانکها شد.

غلام محمد زارعی افزود: لازم است اولویت هایی برای سرمایه گذاری در این استان قائل شویم و تفاوتی در سرمایه گذاری در این استان با استانها دیگر وجود داشته باشد تا در سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این استان رغبت ایجاد شود.