ایران مقابل پورتوریکو به پیروزی رسید/ شکست نزدیک بلژیک مقابل فرانسه

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ایران امروز یکشنبه با نتیجه 3 بر صفر (25 بر 17، 25 بر 22، 25 بر 14) مقابل پورتوریکو در سالن کراکو شهر کراکو در لهستان به برتری رسید.

تیم ایران برای نخستین بار بود که در دور نخست این رقابتها بدون اینکه حتی یک ست را هم واگذار کند بازی را برنده شد.

ایران در این رقابتها ابتدا با نتیجه 3 بر یک مقابل ایتالیا به برتری رسید و سپس با حساب 3 بر 2 از سد آمریکا گذشت.

ایران در بازی سوم که سخت ترین بازی این تیم هم محسوب می شد با حساب 3 بر یک به فرانسه باخت و بلژیک را در بازی چهارم با نتیجه 3 بر یک شکست داد.

تیم والیبال فرانسه پیش از این دیدار موفق شد در دیداری نزدیک با نتیجه 3 بر 2 (25 بر 14، 21 بر 25، 25 بر 20، 22 بر 25، 15 بر 12) مقابل بلژیک به برتری برسد.

با این حساب تیم فرانسه با 12 امتیاز از پنج بازی صدرنشین گروه D شد و ایران با 11 امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت.

آخرین دیدار امشب را تیم های ایتالیا و آمریکا برگزار خواهند کرد.

دور دوم رقابتها از روز چهارشنبه آغاز می شود.