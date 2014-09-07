برنامه بازی های ایران در دور دوم رقابتها مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ایران با پیروزی یکشنبه شب خود مقابل پورتوریکو، با 11 امتیاز و پس از فرانسه 12 امتیازی به دور دوم رقابتهای جهانی راه پیدا کرد.

تیم ایران در این مرحله از رقابتها به ترتیب با تیم های استرالیا، آرژانتین، لهستان و صربستان دیدار می کند.

برنامه بازی های ایران در دور دوم رقابتها به شرح زیر است:



چهارشنبه 10 سپتامبر (19 شهریور):

* ایران - استرالیا

پنجشنبه 11 سپتامبر (20 شهریور):

* ایران - آرژانتین

شنبه 13 سپتامبر (22 شهریور):



* ایران - لهستان

یکشنبه 14 سپتامبر (23 شهریور):



* ایران - صربستان