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۱۷ شهریور ۱۳۹۳، ۰:۳۷

والیبال قهرمانی جهان- لهستان؛ 

برنامه بازی های ایران در دور دوم رقابتها مشخص شد

برنامه بازی های ایران در دور دوم رقابتها مشخص شد

تیم ملی والیبال ایران نخستین بازی خود در دور دوم رقابتهای جهانی را روز چهارشنبه مقابل استرالیا انجام خواهد داد. 

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ایران با پیروزی یکشنبه شب خود مقابل پورتوریکو، با 11 امتیاز و پس از فرانسه 12 امتیازی به دور دوم رقابتهای جهانی راه پیدا کرد.

تیم ایران در این مرحله از رقابتها به ترتیب با تیم های استرالیا، آرژانتین، لهستان و صربستان دیدار می کند.

برنامه بازی های ایران در دور دوم رقابتها به شرح زیر است:
 

چهارشنبه 10 سپتامبر (19 شهریور):

* ایران - استرالیا 

پنجشنبه 11 سپتامبر (20 شهریور):

* ایران - آرژانتین 

شنبه 13 سپتامبر (22 شهریور):

* ایران - لهستان

یکشنبه 14 سپتامبر (23 شهریور):

* ایران - صربستان

کد مطلب 2366091

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