برنامه بازی های ایران در دور دوم رقابتها مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ایران با پیروزی یکشنبه شب خود مقابل پورتوریکو، با 11 امتیاز و پس از فرانسه 12 امتیازی به دور دوم رقابتهای جهانی راه پیدا کرد.
تیم ایران در این مرحله از رقابتها به ترتیب با تیم های استرالیا، آرژانتین، لهستان و صربستان دیدار می کند.
برنامه بازی های ایران در دور دوم رقابتها به شرح زیر است:
چهارشنبه 10 سپتامبر (19 شهریور):
* ایران - استرالیا
پنجشنبه 11 سپتامبر (20 شهریور):
* ایران - آرژانتین
شنبه 13 سپتامبر (22 شهریور):
* ایران - لهستان
یکشنبه 14 سپتامبر (23 شهریور):
* ایران - صربستان
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