گام دوم کمپین "نه" به آزار حیوانات در سیرک ها

شهرام امیری شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نماینده اداره کل محیط زیست استان قم با قرائت پیام مدیر کل محیط زیست استان قم در رابطه با ممنوعیت فعالیت سیرک ها در این استان و رونمایی از دومین استان عاری از حیوان آزاری در سیرک ها، از انتشار دو کتاب زیست محیطی با همکاری مراجع دینی خبر داد.

وی افزود: محیط زیست قم با یادآوری استان قم به عنوان یک استان مذهبی و با استناد به اجماع مراجع تقلید بر حرمت حیوان آزاری در سیرک ها، ممنوعیت فعالیت سیرک های حیوانات در استان قم را رسما اعلام کرد.

همچنین دکتر علی رکنی مدیر کل محیط زیست قم اظهار داشت: استان قم از استانهای پیشرو در برخورد با حیوان آزاری است.

وی با بیان اینکه مسئولان این استان در زمینه حفظ محیط زیست ارتباط نزدیکی با علما و مراجع دارند، افزود: حیوان آزاری و هرگونه ایراد صدمه به محیط زیست بر خلاف دستورات صریح دینی محسوب می شود.

رکنی همچنین مجموعه تحت امرش را موظف و مایل به برخورد با تمامی مظاهر تخریب محیط زیست دانست.

مدیر دیده بان حقوق حیوانات تصریح کرد: استان قم یکی از موفق ترین استانها در ترویج نگرش اخلاقی به محیط زیست به عنوان یک مساله چند بعدی بوده است.

به گفته وی، به همین منظور لوح تقدیر "استان سبز" به اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم به جهت عدم صدور مجوز راه اندازی سیرک در این استان تقدیم شد.

شریفی ضمن قدردانی از تلاش محیط بانان کشورمان در جهت حفاظت از محیط زیست، خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت و جایگاه آموزه های دینی در تعمیق فرهنگ زیست محیطی در جامعه و حفاظت مسوولانه و متعهدانه از محیط زیست، دو کتاب ارزشمند رساله احکام محیط زیست و حفاظت از محیط زیست در آیات و روایات به همت اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم برای نخستین بار در کشور تدوین شده است.