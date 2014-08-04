برچیده شدن سیرکها با ضوابط سختگیرانه / تکذیب شایعات مسئولان سیرک شیراز درمورد سازمان محیط زیست

سید احمد نبوی مشاور رییس و مدیرکل دفتر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اعتراضات اجتماعی شکل گرفته از سوی علاقمندان و فعالان محیط زیست نسبت به فعالیت سیرک ها در ایران و درخواست ایجاد ممنوعیت برای فعالیت سیرک ها از سوی سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: باید تا زمان ایجاد زیرساخت های لازم برای عدم فعالیت سیرک ها با در نظر گرفتن جمیع شرایط، استانداردهای مناسب و منطبق با شاخص های جهانی برای فعالیت سیرک ها در نظر گرفت و آنها موظف به رعایت حداکثری ملاحظات زیست محیطی هستند.

واکنش شدید سازمان محیط زیست به شرایط شیر ها در سیرک قشم

نبوی ضمن تشریح اعتراضات چند ماه گذشته سمن ها و علاقمندان محیط زیست پیرامون فعالیت سیرک ها به ویژه سیرک قهرمانی در کشور، اظهار داشت: حدود چهار ماه پیش شخصی به نام قهرمانی که صاحب سیرک قهرمانی مشهور به سیرک شیراز با 30 سال سابقه فعالیت در این زمینه از سوی خود و خانواده اش است، اقدام به اجرای نمایشی در قشم می کند که همزمان با اتمام این نمایش، انتشارعکس هایی از وضعیت نامناسب نگهداری چند قلاده شیر در قفسی تنگ در فضای مجازی و انتساب این عکس ها به سیرک قهرمانی منجر به واکنش گسترده علاقمندان و فعالان حوزه محیط زیست شد.

مشاور ابتکار افزود: اگرچه قهرمانی عکس های منتسب به سیرک خود و ادعاهای طرفداران حقوق حیوانات مبنی بر آزار حیوانات، همچنین شرایط بد نگهداری و حمل و نقل آن ها در سیرک شیراز (سیرک قهرمانی) را رد کرد، اما سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به موضوع واکنشی شدید نشان داد و مجوز برگزاری سیرک قهرمانی در استان البرز تا زمان اعلام نتایج بررسی همه جانبه موضوع و مشخص شدن ارتکاب یا عدم ارتکاب تخلفات زیست محیطی توسط سیرک قهرمانی لغو شد.

بازدید حضوری جمعی از مسئولان سازمان از سیرک قهرمانی

مدیرکل دفتر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: پس از این اقدام هیأتی متشکل از مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، حمیدرضا خیلدار فرمانده یگان، علیرضا عباسی مدیرکل حراست، مسعود عالیخانی مدیر صید و شکار سازمان حفاظت محیط زیست، حسین محمدی مدیرکل استان البرز و کارشناسان مربوطه پس از جلسه با قهرمانی مدیر سیرک، به منظور تصمیم گیری برای صدور یا عدم صدور مجدد برای سیرک قهرمانی بازدیدی حضوری از سیرک، محل و نحوه نگهداری و سلامت حیوانات به عمل آوردند.

این مقام مسئول تصریح کرد: به دلیل وضعیت نامناسب حیوانات در سیرک قهرمانی پس از این بازدید طی اخطاری به مسئول سیرک، مقرر شد اگر ظرف یک تا سه ماه معضلات موجود حل نشود، مجوز سیرک باطل شود.

تعهد رعایت 15 شاخص برای برپایی سیرک در کرج

نبوی با بیان اینکه پس از طی زمانی از مدت زمان مشخص شده و بازدید مجدد گروه کارشناسی و تأیید بهبود وضعیت نگهداری، حمل و نقل و سلامت حیوانات سیرک و تعیین 15 شاخص استاندارد از سوی دفتر صید و شکار سازمان حفاظت محیط زیست برای ادامه فعالیت این سیرک و گرفتن تعهد از مدیران سیرک قهرمانی برای رعایت این شاخص ها، استان البرز با نمایش سیرک قهرمانی در این استان به مدت 20 روز موافقت کرد.

وی در پاسخ به اینکه با صدور مجوز سازمان برای ادامه فعالیت این سیرک مسئولان آن مدعی شده اند که سازمان محیط زیست از رفتار خود با دست اندر کاران سیرک شیراز پشیمان شده اند تأکید کرد: برعکس اجرای تمام ضوابط سختگیرانه سازمان ظرف دو ماه نشان دهنده پشیمانی مسئولان این سیرک از رفتار بد با حیوانات است.

سازمان علیه شایعه پول گرفتن برای دادن مجوز به سیرک قهرمانی شکایت می کند

مشاور رییس سازمان محیط زست، در پاسخ به اینکه گفته می شود مسئولان بازررسی سازمان از سیرک شیراز برای دادن مجوز پول گرفته اند اظهار داشت: به هیچ عنوان چنین شایعاتی صحت ندارد و اگر مستنداتی مبنی بر چنین ادعایی از سوی مسئولان سیرک شیراز به دست ما برسد حتما علیه آنها شکایت می کنیم .

وی در خصوص علت ورود دفتر بازرسی سازمان به موضوع سیرک که مرتبط به بخش حیات وحش است گفت: وقتی که عکسهای سیرک قشم در رسانه ها منتشر شد شکایات زیادی به دفتر خانم ابتکار علیه این سیرک از سوی فعالان محیط زیست ارسال شد و به این ترتیب به طور خودکار دفتر بازرسی باید به این موضوع رسیدگی می کرد.

نبوی با تقدیر از حساسیت، پیگیری و نگاه دلسوزانه رسانه ها، سمن ها و تشکل های مردمی محیط زیستی در انتقال چالش ها و معضلات زیستی به مسئولان به منظور رفع آن ها، اظهار داشت: سازمان حفاظت محیط زیست و به ویژه دفتر ارزیابی و عملکرد و پاسخگویی به شکایات آماده ایجاد تعامل با رسانه ها و سمن ها جهت بررسی و پیگیری چالش های موجود در حوزه محیط زیست را دارد.

مشاور ابتکار تأکید کرد: سازمان حفاظت محیط زیست معتقد است اعتراضات و انتقادات صادقانه و دلسوزانه اصحاب رسانه و سمن ها باید احصاء شود و بر همین اساس تمامی انتقادات دلسوزانه و منصفانه آن ها از سوی مسئولان سازمان پیگیری می شود و از همین رو از رسانه ها و سمن ها می خواهیم در شکل گیری این اعتماد دو طرفه کمک کنند و به تصمیم های اتخاذ شده از سوی مسئولان سازمان اعتماد کنند و به آن احترام بگذارند.

موافقت رییس و مسئولان ارشد سازمان محیط زیست با بر چیده شدن سیرک ها در کشور

مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: بسیاری از فعالان و دوستداران حیات وحش با نفس سیرک به عنوان مجموعه ای که موجب ازار و اذیت حیوانات می شود مشکل دارند که البته رییس سازمان محیط زیست و دیگر مسئولان سازمان هم از نظر اعتقاد فردی موافق برچیده شدن سیرک ها از کل کشور هستند اما از نظر حقوقی فعلا چنینی امکانی وجود ندارد .

وی افزود: اما سازمان محیط زیست گام به گام با سخت تر کردن ضوابط بر پایی سیرک این اقدام را برای صحبان سیرک ها غیر قابل صرفه می کند تا جایی که بسیاری از افراد که امروز سیرک دارند توانایی بر پایی سیرک ها را نداشته باشند.

انقدر قوانین را سخت می کنیم که متمول ترین افراد هم نتوانند سیرک بر پا کند

مشاور رییس سازمان محیط زیست در پاسخ به اینکه صاحبان سیرک ها اغلب افراد متمولی هستند که از عهده اجرای استاندارد ها بر می ایند تصریح کرد: انقدر قوانینی را سخت می کنیم که به ثروتمند ترین سیرک داران هم فشار آمده و از عهده اجرای آن بر نیایند. همین حالا سیرک قهرمانی برای تهیه روزانه 1500 کیلو گوشت تنها برای شیرها فشار زیادی را در دو ماه گذشته متحمل شده و بعید است که تمایلی به برگزاری سیرک در جایی دیگر داشته باشد.

در آینده نزدیک تنها خارجی ها قادرند در کشور سیرک دایر کنند

وی افزود: در آینده نزدیک تنها کسانی که در خارج از کشور هستند توانایی اجرای قوانین سخت و پر هزینه بر پایی سیرک را خواهند داشت.

نبوی یاد آور شد: البته بهتر است فعالان محیط زیست و مسئولان کمپینی برای جمع آوری سیرک ها در سراسر دنیا بر پا کنند تا بتوان بر اساس قوانین بین المللی برای جمع آوری سیر کها اقدام کرد چرا که حتی در کشور های پیشرفته ای مانند استرالیا همین 4 ماه پیش سیرکی دقیقا مانند آنچه که در ایران است برگزار شد.