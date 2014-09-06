مخالفت محیط زیست کرج با ادامه فعالیت سیرک قهرمانی/ سیرکها محل حیوان آزاری شده است

حسین محمدی در گفتگو با مهر، در این باره گفت: سیرک قهرمانی اوایل اردیبهشت ماه به کرج آمد و تقاضای مجوز کرد اما به علت اتفاقات پیرامون این سیرک، مجوز را همان موقع صادر نکردیم و تنها پس از بررسی های بسیار و انجام معاینات و آزمایشات پزشکی بر روی حیوانات اجازه فعالیت داده شد.

وی افزود: این سیرک 4 ماه معطل مجوز سازمان حفاظت محیط زیست بود تا پس از تایید گروه کارشناسی و بهبود وضعیت نگهداری و سلامت حیوانات سیرک و رعایت شاخص های استاندارد محیط زیست و اخذ تعهد از مدیران سیرک قهرمانی با نمایش این سیرک در استان البرز به مدت 20 روز موافقت شد.

وی با اشاره به پایان مهلت قانونی فعالیت این سیرک در کرج اضافه کرد: مسئولان سیرک پس از اتمام مهلت قانونی مراجعات متعددی مبنی بر موافقت با ادامه نمایش سیرک داشتند اما با این تقاضا مخالفت شد و به دستور محیط زیست و توسط شهرداری کرج سیرک قهرمانی پلمپ شد.

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محمدی یادآور شد: این برای نخستین بار در کشور بود که حیوانات سیرک مورد آزمایشات ویروسی، انگلی و باکتریایی که شاخص آنها بیماری مشمشه (نوعی بیماری تنفسی در شیرها)، اچ آی وی و هاری بود، قرار گرفتند تا حیوانات از هر نظر مورد معاینه و آژمایش قرار گیرند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز درباره وضعیت سیرکها با بیان اینکه متاسفانه امروزه سیرکها محل حیوان آزاری شده است، اظهار داشت: باید به سمت و سویی حرکت کنیم که حیوانات را در فضاهای دائمی مثل پارک یا باغ حیات وحش نگهداری کنیم و این یک شبه به دست نمی آید؛ باید قدم ها برداشته شود و به تدریج این افراد توجیه شوند که حیوانات را نباید در سیرک به کار گیرند و در شرایط نامناسب نگهداری کنند.

وی گفت: من نیز مانند دوستداران حیات وحش با نفس سیرک مخالفم اما تا زمانیکه مجوز این فعالیت داده می شود ملاک برپایی رعایت ضوابط و استانداردهاست.

عکس تزئینی است

در رعایت ملاحظات زیست محیطی با هیچ کس مماشات نمی کنیم

محمدی افزود: در طول زمان باید با فرهنگ سازی علاقه مردم به سیرک رفتن را از بین برد و جایگزین های بهتری در نظر گرفت تا بتوان تمام سیرک های کشور را تعطیل کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز ضمن قدردانی از دلسوزهای دوستداران محیط زیست، فعالان حقوق حیوانات و رسانه ها نسبت به انتقال چالشهای زیست محیطی برای رفع آنها گفت: سازمان حفاظت محیط زیست در پی تعامل با رسانه ها و سمن ها برای پیگیری و رفع مشکلات و چالشهای زیست محیطی است و در حفظ محیط زیست و رعایت قوانین و ملاحظات زیست محیطی در با هیچ کس مماشات نمی کند.