حجت الاسلام حسن علی اخلاقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ستاد ازدواج آسان با هدف فرهنگسازی و فراهم کردن موقعیت ازدواج به هنگام و آسان تشکیل می شود.

وی افزود: در جلسه ای که با حضور حجت‌الاسلام قرائتی و شهردار مشهد برگزار شد، مقرر گردید تا ستادی با کمک شورای اسلامی شهر و شهرداری تشکیل شود تا مقوله ازدواج آسان در دومین کلانشهر مذهبی جهان بسترسازی شود.

عضو شورای شهر مشهد ادامه داد: پرداخت وام ازدواج و اعطا مسکن به زوج های جوان در قالب این ستاد انجام می شود و به زودی دستگاه های مرتبط نیز در این ستاد حضور خواهند داشت.

وی بیان کرد: در حال حاضر مبلغ وام ازدواج و شرایط اعطاء مسکن به زوج های جوان مورد بررسی قرار نگرفته و قطعی نشده و همزمان با آغاز به کار رسمی این ستاد در این زمینه نیز تدابیری اندیشیده می شود.

این عضو شورای شهر مشهد تصریح کرد: بحث تسهیل در امر ازدواج یکی از اولویت های کمیسیون فرهنگی شورای چهارم است و بر این اساس با توجه به مشکلاتی که در زمینه مشکلات ازدواج در مشهد وجود دارد، تصمیماتی مبنی بر تشکیل این ستاد اتخاذ شد تا از این طریق بحث مسکن و وام ازدواج زوجین حل و فصل شود.

حجت الاسلام اخلاقی یادآور شد: در این ستاد خیرین نیز مشارکت دارند و قرار است تا سالنی برای مراسم ازدواج زوجین به صورت رایگان توسط شهرداری مشهد ایجاد شود، همچین بحث مشاوره نیز با هدف مقابله با امر طلاق در ستاد ازدواج آسان دنبال می شود.