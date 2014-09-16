به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد قریب با اعلام این مطلب افزود:کارفرما موظف است در مواقع پرداخت مزد وحقوق ومزایا به بیمه شده، حق بیمه سهم وی را کسر وبه همراه حق بیمه سهم خود به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند.

وی تصریح کرد: مهلت قانونی تحویل لیست وپرداخت حق بیمه هرماه حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد است.

قریب ادامه داد: در صورت تأخیر یا عدم ارسال لیست و همچنین تأخیر یا عدم پرداخت حق بیمه مربوط به هر ماه در مهلت تعیین شده کارفرما بر حسب قانون جرایم در هر مورد ملزم به پرداخت جریمه خواهد بود.

وی تصریح کرد: در صورتی که کارفرمایان کارگاههای مشمول به استناد احکام صادره از مراجع ذیصلاح از قبیل دیوان عدالت اداری محکوم به پرداخت حق بیمه سنوات گذشته کارگران شوند سازمان تأمین اجتماعی ضمن محاسبه و مطالبه ووصول حق بیمه مربوطه سوابق آنها را لحاظ می کند.

