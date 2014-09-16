به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم حاجی زاده مدیر پروژه طرح حفاظت از لایه ازن درتشریح عملکرد طرح حفاظت از لایه ازن اظهار داشت: در این پروژه اقداماتی انجام شده که در ادامه می آید.

1-اجرای پروژه ها و طرح های حذف مواد مخرب لایه اوزن:

اجرای پروژه ها و طرح های حذف مواد مخرب لایه اوزن و نظارت بر روند اجرای برنامه مدیریت حذف هیدرو کلرو فلورو کربن ها برای کاهش 10 درصدی از هیدرو کلرو فلورو کربن ها تا سال 2015 میلادی که تحت این پروژه در 25 واحد از تولید کنندگان اسفنج ( پنل سازی با سیستم پیوسته 6 واحد ) ، تولید کنندگان اسفنج ( پنل سازی با سیستم ناپیوسته 7 واحد ) ، تولید کنندگان اسفنج سخت ( 2 واحد ) ، تامین کنندگان مواد شیمیایی اولیه ( 1 واحد ) ، تولید کنندگان اسفنج نیمه سخت ( 4 واحد ) ، تولید کنندگان یخچال های خانگی ( تبدیل سیستم تزریق فوم بدنه 4 واحد ) ، تولید کنندگان سیستم های تهویه مطبوع ( 1 واحد ) با همکاری آژانس های اجرایی پروتکل مونترال دو گاز R22و 141b به میزان حدود 1270 تن حذف خواهد گردید.

- نظارت بر اجرای بانک فیزیکی هالون در همکاری با سازمان توسعه صنعتی ملل متحد و سازمان آتشنشانی

2- آموزش و تنویر افکار عمومی :

-برگزاری مراسم گرامیداشت تصویب معاهده جهانی و زیست محیطی پروتکل مونترال و روز جهانی اوزن دعوت فراگیر از عموم مردم، NGOها، محققین، صاحبان صنایع و سایر دست­اندرکارانی که در پیشبرد اهداف این معاهده نقش دارند.

-تهیه و چاپ خبرنامه ( فصلی ) دفتر طرح ملی حفاظت لایه اوزن در دو نسخه فارسی و انگلیسی

- چاپ و انتشار آخرین اخبار و اطلاعات در خصوص برنامه­ها و سایر موضوعات مرتبط با این معاهده در اشکال نشریه، CD، کتابچه و بروشور برای گروه­های مختلف مردم.

- مشارکت در برگزاری نمایشگاه­های ملی و بین­المللی سازمان محیط زیست در راستای ارتباط با گروه­های مختلف جامعه و علاقه مند به موضوعات محیط زیست.

-برگزاری مسابقات سراسری نقاشی در مدارس کشور و انتخاب برترین­ها در موضوعات مرتبط با تخریب و حفاظت لایه اوزن.

-برگزاری کارگاه­های آموزشی و اطلاع­رسانی در بخش­ها وتخصص­های گوناگون صنایع برودتی و فوم با اهداف معرفی جایگزین­های مواد مخرب لایه اوزن، آموزش به تکنسین­ها و ... .

-برگزاری کارگاه­های آموزشی و اطلاع رسانی نمایندگان گمرکات اجرایی کشور که نقش نظارت و کنترل بر مبادی ورودی را دارند.

-برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی برای نمایندگان امور اوزن استان ها به منظور همکاری در راستای نظارت بر اجرای فعالیت های مرتبط با حذف مواد مخرب لایه اوزن

3- قوانین و مقررات :

- کنترل سهمیه واردات سالانه هیدرو کلرو فلورو کربن ها در همکاری با سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران و دریافت گزارشات ادواری

- بررسی مدارک و صدور / عدم صدور مجوز واردات در خصوص کالاهای استعلامی از سوی گمرکات کشور و ادارات کل محیط زیست استان ها و همکاری با ستاد مبارزه با قاچاق کالا

- تست نمونه های گازهای مبرد توسط دفتر حفاظت لایه اوزن و نمایندگان امور اوزن استان ها و اتحادیه مربوطه جهت شناسایی و ردیابی واردات گازهای مبرد تقلبی

- برگزاری کمیته ملی اوزن /کمیته راهبری متشکل از نماینده­های وزارت امورخارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت-گمرک،کشاورزی و ... به عنوان بالاترین مرجع تصمیم گیری فعالیت های مرتبط با اجرای پروتکل مونترال

4- پایش اجرای عملکرد برنامه ها :

- بازدید و نظارت دوره ای از واحد های تحت پوشش کمک های پروتکل مونترال در بخش های مختلف توسط شبکه امور اوزن و نمایندگان دفتر طرح ملی حفاظت لایه اوزن

- تهیه و ارسال گزارش سالانه واردات / مصرف مواد مخرب لایه اوزن به دبیرخانه اوزن و صندوق کمک های چند جانبه پروتکل مونترال طبق بند 7 پروتکل

5- همکاری های منطقه ای و بین المللی :

-همکاری های منطقه ای و بین المللی از طریق شرکت نمایندگان ایران در نشست های مختلف نمایندگان کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا ، شبکه پیشبرد منطقه ای ، نشست های اعضاء پروتکل مونترال و کنواسیون وین به منظور بحث و تبادل نظر در خصوص وضعیت اجرای پروژه ها ، تعهدات کشورها ، تجارت غیر قاتونی ، مصوبات و ...

- همکاری با کشور های همسایه افغانستان و پاکستان در چارچوب اجلاس گفتمان تهران در خصوص فعالیت های مرتبط با تجارت مواد مخرب لایه اوزن و کنترل تجارت غیرقانونی

6- تحقیقات و پژوهش ها :

- همکاری با مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران و مرکز جو اوزن و آلودگی هوا اصفهان در خصوص تبادل اطلاعات علمی اوزن و تابش اشعه UV و راه اندازی شبکه پایش UV سراسری