فریدون عموزاده خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شورای عالی جوانان قرار است پس از یکسال در مهرماه تشکیل شود، گفت: ممکن است دلایلی برای این تاخیر وجود داشته باشد که قانعکننده باشد و ما از آنها بیخبر باشیم اما باید به این نکته توجه داشت که با وجودی که شورای راهبردی شأن اجرایی ندارد و بیشتر یک شورای مشورتی است.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر این شورا تشکیل شود، باید چه اولویتهایی داشته باشد، گفت: دغدغهها و چالشهایی که درمورد جوانان وجود دارد، مشخص است. یعنی کماکان آمار نشان میدهد که بحث اشتغال و ازدواج از اصلیترین چالشهای جوانان است. بحث مسکن، مشارکت اجتماعی یا مثلا خدمت وظیفه عمومی، تحصیلات، و... جزو چالشهایی است که برای نسل جوان وجود دارد و قاعدتا، هر نهادی که بخواهد برای مسائل جوانان تصمیمگیری کند و به ساماندهی این مسائل بپردازد، باید این چالشها را بشناسد.
او تاخیر بلند مدت در برگزاری جلسات شورای عالی جوانان را زیانبار ارزیابی کرد و گفت: این تاخیر به طور قطع خسارتهای زیادی را به حل مسائل جوانان وارد کرده است. مسائل جوانان مسائل بین بخشی و فرابخشی است و به عنوان نمونه برای حل مشکلات در حوزه مسکن یا اشتغال باید دهها وزارتخانه و شهرداریها و تشکلهای مختلف پای کار بیایند. پس این شورا اگر هم بعد از این همه سال تشکیل شود، برای اثرگذاری نیازمند برگزاری مرتب و مداوم جلسات است تا بتواند در حل این مشکلات نقش داشته باشد. باید به این نکته توجه کرد که حل مسائل بنیادین جوانان کار یک وزارتخانه و نهاد نیست، باید نهادهای مختلفی درگیر شوند.
عضو شورای راهبردی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در ادامه گفت: شما بروید و تحقیق کنید به این نتیجه میرسید که وزارت ارشاد و وزارت ورزش و جوانان، وزارت کشور، شهرداریها، دانشگاهها و همه و همه اثرگذارند. یا اشتغال بحثی نیست که فقط به وزارت کار مربوط باشد. به وزارت صنعت معدن تجارت، وزارت کشاورزی، وزارت نیرو و... هم برمیگردد. همه اینها در کارآفرینی و ایجاد اشتغال برای جوانان، نقش دارند. حال اگر شورای عالی جوانان که قرار است همه این تشکلها را برای حل مشکلات جوانان به میدان بیاورد، تشکیل نمیشود، این بدان معناست که شما صورت مسئله را پاک کردهاید و عملا مشارکت تمام نهادهایی که میتوانند در حل مسائل به عنوان بازو و اهرم عمل کنند، از دست دادهاید.
او با اشاره به این که شورای عالی جوانان قرار نیست حلال همه مشکلات باشد اما رسیدن به فهم درست از مشکلات جوانان اهمیت دارد، گفت: طرح مسأله، پنجاه درصد حل مسأله است. من نمیگویم که اگر این شورا تشکیل میشد دیگر هیچ مشکلی در حوزه جوانان نداشتیم و همه مشکلات ریز و درشت جوانها حل میشد. ممکن بود هیچکدام از مشکلات هم حل نشود اما حداقلش این بود که سبب میشد شما فهم درستی از صورت مسأله داشته باشید. تصور من این است که اصولا فهم جامعی از صورت مسأله در این 8 سال وجود نداشته است. امروز مسائله مبتلا به جوانان بنا به روزآمدیها و پیشرفتها، با 10 سال گذشته تفاوت دارد و به عنوان مثال، طرح آسیبهای فضای مجازی در امروز نسبت به 10 سال پیش بسیار متفاوت است و باید نسبت به آن تصور و تصویر روشنی داشته باشیم.
عموزاده خلیلی در پایان تأکید کرد: در حال حاضر مشخص نیست سیاستهایی که در این رابطه اخد می شود برای کدام منطقه و کدام گروه سنی است ما فهم درستی نسبت به این مسئله نداریم و هر کس آمار خود را در این رابطه دارد . با تشکیل شورای عالی جوانان است که می توان به جمع بندی یکسانی از فعالیتهای جزیزه ای نهادهای مختلف داشت.
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