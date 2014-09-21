کمیسیون سلامت از صدور حکم برای قطع درختان شکایت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر،رحمت اله حافظی در جلسه غبر علنی امروز شورای شهر تهران با اشاره به اینکه کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران جلسه‌ای برای رسیدگی به چرایی قطع درختان مناطق 5 و 21 تشکیل داد، اظهار کرد: این جلسه با دستور بررسی فضای سبز تشکیل شد.

وی با اشاره به اینکه در این جلسه از شهرداران منطقه پنج و 21 و همچنین سرپرست شمال غرب اوقاف تهران و مدیر کل سازمان هواشناسی و مدیر عامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز تهران حضور داشتند، گفت: مسئولان سازمان هواشناسی درباره قطع تعدادی درخت توضیحاتی را ارائه کرده و اظهار عدم اطلاع از انجام این کار را اعلام کردند. این مسئول اعلام کرد هدف از این ساماندهی فضای سبز منطقه بود از این رو قول دادند پس از ایجاد زیرساخت‌های مناسب مجددا نسبت به احیای فضای سبز اقدام کنند.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری همچنن درباره قطع درختان در منطقه 5 نیز گفت: در قطع این درختان سازمان اوقاف دخالت نداشت و از آنجا که زمین اوقافی بوده است واقف به دادگاه مراجعه کرده و رای قلع و قمع درخت گرفته است .

وی با اشاره به اینکه در طرح تفصیلی شهر تهران این زمین کاربری فضای سبز دارد، اعلام کرد: این حکم توسط قاضی صادر شده است با این وجود کاربری زمین تغییر نخواهد کرد و فضای سبز باقی خواهد ماند. در کمیسیون یه این جمع‌بندی رسیدیم که حکم خلاف قانون صادر شده است از این رو خواستار رسیدگی هستیم.

حافظی همچنین تصریح کرد: کمیسیون از جایگاه حقوقی دستور برخورد با قاضی که این حکم را صادر کرده است را دارد از این حکم شکایت خواهد کرد.