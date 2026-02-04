به گزارش خبرنگار مهر، جلیل بالایی عصر چهارشنبه در سومین جلسه شورای راهبری تحول اداری استانداری کرمانشاه با اشاره به اهمیت بهره‌وری در ساختار اداری اظهار کرد: بهره‌وری از موضوعات کلیدی و اثرگذار در نظام اداری است و تحقق آن می‌تواند زمینه‌ساز اقدامات مؤثر، هدفمند و در نهایت ارائه خدمات بهتر و گسترده‌تر به مردم شود.

وی با بیان اینکه پویایی و کارآمدی هرچه بیشتر ادارات و سازمان‌ها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و علمی است، افزود: ضروری است برنامه بهره‌وری در استانداری کرمانشاه بر مبنای شاخص‌های برنامه هفتم توسعه تهیه و تدوین شود و همه مجموعه‌ها نسبت به این موضوع نگاه ویژه و مسئولانه داشته باشند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه تصریح کرد: اجرای صحیح برنامه بهره‌وری، علاوه بر ارتقای عملکرد سازمانی، می‌تواند زمینه‌ساز بالندگی بیشتر در جامعه، شکوفایی استعدادها و تقویت خلاقیت نیروی انسانی شود؛ از این رو، جلسات مرتبط با موضوع بهره‌وری با جدیت و استمرار در استانداری برگزار خواهد شد.

بالایی همچنین بر ایجاد هسته‌ها و شبکه‌های تیمی در مجموعه استانداری تأکید کرد و گفت: شناسایی مسائل هر یک از دفاتر و بخش‌های استانداری باید به‌صورت علمی و نظام‌مند انجام شود و برای آن‌ها راهکارهای کاربردی و قابل اجرا ارائه شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: باید به سمت تدوین برنامه‌های دقیق، مدون و قابل ارزیابی برای اجرای بهره‌وری در استانداری حرکت کنیم و همه ادارات و سازمان‌های استان موظف‌اند این برنامه‌ها را به‌طور کامل، دقیق و متناسب با حوزه کاری خود اجرا کنند تا نتایج آن در کیفیت خدمات‌رسانی به مردم به‌صورت ملموس قابل مشاهده باشد.