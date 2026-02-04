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۱۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۴۹

بالایی:تصمیم‌گیری مبتنی بر داده لازمه ارتقای بهره‌وری در استانداری است

بالایی:تصمیم‌گیری مبتنی بر داده لازمه ارتقای بهره‌وری در استانداری است

کرمانشاه – معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه با تأکید بر تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌های دقیق، بهره‌وری را عامل کلیدی ارتقای عملکرد اداری و بهبود خدمات به مردم عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل بالایی عصر چهارشنبه در سومین جلسه شورای راهبری تحول اداری استانداری کرمانشاه با اشاره به اهمیت بهره‌وری در ساختار اداری اظهار کرد: بهره‌وری از موضوعات کلیدی و اثرگذار در نظام اداری است و تحقق آن می‌تواند زمینه‌ساز اقدامات مؤثر، هدفمند و در نهایت ارائه خدمات بهتر و گسترده‌تر به مردم شود.

وی با بیان اینکه پویایی و کارآمدی هرچه بیشتر ادارات و سازمان‌ها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و علمی است، افزود: ضروری است برنامه بهره‌وری در استانداری کرمانشاه بر مبنای شاخص‌های برنامه هفتم توسعه تهیه و تدوین شود و همه مجموعه‌ها نسبت به این موضوع نگاه ویژه و مسئولانه داشته باشند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه تصریح کرد: اجرای صحیح برنامه بهره‌وری، علاوه بر ارتقای عملکرد سازمانی، می‌تواند زمینه‌ساز بالندگی بیشتر در جامعه، شکوفایی استعدادها و تقویت خلاقیت نیروی انسانی شود؛ از این رو، جلسات مرتبط با موضوع بهره‌وری با جدیت و استمرار در استانداری برگزار خواهد شد.

بالایی همچنین بر ایجاد هسته‌ها و شبکه‌های تیمی در مجموعه استانداری تأکید کرد و گفت: شناسایی مسائل هر یک از دفاتر و بخش‌های استانداری باید به‌صورت علمی و نظام‌مند انجام شود و برای آن‌ها راهکارهای کاربردی و قابل اجرا ارائه شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: باید به سمت تدوین برنامه‌های دقیق، مدون و قابل ارزیابی برای اجرای بهره‌وری در استانداری حرکت کنیم و همه ادارات و سازمان‌های استان موظف‌اند این برنامه‌ها را به‌طور کامل، دقیق و متناسب با حوزه کاری خود اجرا کنند تا نتایج آن در کیفیت خدمات‌رسانی به مردم به‌صورت ملموس قابل مشاهده باشد.

کد مطلب 6739974

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