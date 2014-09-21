دومین سالن «هنر و تجربه» مشخص شد/ نمایش آثار بیضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، پردیس 12 سالنه کوروش یکی دیگر از سالن های خود را به گروه «هنر و تجربه» اختصاص داده و قرار است مراسم افتتاحیه دومین سالن، ساعت 17 روز چهارشنبه 2 مهر برگزار شود.

در این مراسم دو فیلم «عمو سیبیلو» و «سفر» از بهرام بیضایی نمایش داده می‌ شود.

بهرام بیضایی کارگردان مطرح سینمای ایران در سال 1349 فیلم «عمو سیبیلو» را در کانون پرورش فکری به مدت 27 دقیقه ساخته است.

این فیلم روابط یک مرد تنها و پسرهایی است که در اطراف منزل او توپ بازی می کنند. مرد میانسال برای استراحت و کتاب خواندن احتیاج به سکوت دارد و این کودکان با سرو صدا و شلوغ بازی هایشان آسایش او را سلب می کنند. در ادامه فیلم نوعی جنگ و رویارویی با پاره کردن توپ، ریختن آب بر سر بچه ها ادامه پیدا می کند و درنهایت منجر به آسیب دیدن یکی از بچه ها و بستری شدنش در بیمارستان می شود.

بیضایی با ساخت این فیلم شخصیتی را وارد فرهنگ آن دوران کرد. صادق بهرامی(عمو سیبیلو) و بچه های کوی کن بازیگرانش هستند و بیضایی بر اساس داستان کوتاهی از فریدون هدایت پور فیلمنامه این اثر را نوشته است.

«سفر» هم فیلم 33 دقیقه ای است که بیضایی در سال 1351 آنرا ساخته است در این فیلم کوتاه دو پسر با نام های رضی و طالع سفری را برای پیدا کردن پدر و مادر یکی از آنها آغاز می کنند. دیگری هم در پی یافتن شغلی بهتر است. این دو در این سفر به مکان های متفاوتی می روند از گورستان اتومبیل ها و زباله های صنعتی تا بخش های دیگر شهری بزرگ. در این فیلم پروانه معصومی به ایفای نفش پرداخته است.

مراسم افتتاحیه دومین سالن گروه «هنر و تجربه» در پردیس کوروش به نشانی اتوبان همت، خیابان ستاری برگزار می شود و همه علاقمندان می توانند در آن شرکت کنند.