به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضي افتخاري درباره‌ برخی شايعات مبني‌ بر احتمال باراني‌ شدن کشور افغانستان از طريق ابرهاي بارورشده در استان‌هايي مانند تهران گفت: از نظر علمي اين امکان وجود ندارد که ابري که در تهران بارور شده، باران خود را در شهري نظير کابل با فاصله بيش از 1500 کيلومتر تخليه کند.

رئیس موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو اظهارداشت: ادعاي بارش در کشورهاي همسايه با بارورسازي ابرهاي تهران ممکن و علمي نیست. وي با اشاره به شرايط بارورسازي ابرها در ايران ادامه داد: باروري ابرها در ايران از طريق تزريق هوايي يديدنقره به ابرها صورت مي‌گيرد که با توجه به عمر ابر، حداکثر دو ساعت مي‌تواند دوام داشته باشد.

افتخاری افزود: بنابراين براي اينکه يک ابر فاصله تهران تا کابل را در طول مدت عمر خود (حداكثر دو ساعت) طي کند، لازم است با سرعت یکهزار کيلومتر در ساعت حرکت کند و اين امر با توجه به اينکه حداکثر سرعت طوفان‌هاي جهان مانند کاترينا و سندي، 240 کيلومتر در ساعت است، كاملا غيرممكن خواهد بود.

وی با اشاره به سابقه بارورسازي ابرهاي استان تهران، اظهار داشت: وزارت نيرو تنها در سال 89 به باروري ابرهاي اين استان اقدام کرده که در اين سال هيچ باران سيل‌ آسايي در کشورهاي همسايه ثبت نشده‌ است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو با مورد توجه قراردادن تاکيد مقام معظم رهبري در سال 1386 در زمينه ضرورت ايجاد مرکزي براي انجام فعاليت در اين حوزه خاطرنشان کرد: تا سال 1387، اجراي اين عمليات در ايران از طريق کارشناسان خارجي انجام مي‌شد اما از آن زمان تاکنون، اين اقدام به‌ صورت بومي و توسط مهندسان داخلي صورت مي‌گيرد؛ بنابراين اقدامات نابجا مي‌تواند زمینه كُند شدن روند پيشرفت كشور در اين زمينه را فراهم آورد.

افتخاری با اشاره به آثار زيست‌ محيطي بارورسازي ابرها بیان داشت: ميزان يديدنقره تزريق‌شده به ابرها بسيار کم است به‌ گونه‌اي که براساس گزارش‌ های جهاني علمي و متقن موجود، ميزان اين ماده در آب حاصل از اجراي عمليات‌ باروري ابرها در کل جهان، شش برابر کمتر از ميزان مجاز است و اين نکته نشان مي‌دهد که بارورسازی ابرها هيچ آثار زيست‌ محيطي مخربي را به‌ دنبال ندارد؛

وی خاطرنشان کرد: همنين استحصال آب از طريق باروري ابرها به‌ طور كامل توجيه اقتصادي دارد به‌ گونه‌اي که هر ريال هزينه براي اجراي اين عمليات، 25 برابر بازگشت هزينه را در پي خواهد داشت.