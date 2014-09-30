  1. استانها
  2. کرمانشاه
۸ مهر ۱۳۹۳، ۱۱:۱۳

شب گذشته/

جشنواره موسیقی مقاومت در کرمانشاه به پایان رسید

جشنواره موسیقی مقاومت در کرمانشاه به پایان رسید

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: جشنواره موسیقی مقاومت طی دو روز در کرمانشاه برگزار و به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین جشنواره موسیقی مقاومت کرمانشاه طی روزهای ششم و هفتم مهر ماه در محل تالار انتظار این شهر برگزار شد و  به کار خود پایان داد.

روز پایانی این جشنواره شامگاه دوشنبه با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه و جمعی از مدیران استان برگزار شد.

استقبال مردم در روز دوم نسبت به اولین روز بهتر و چشمگیرتر بود به گونه ای که بیشتر صندلی ها پر شده و جای خالی کمتری به چشم می خورد.

در شب پایانی این جشنواره سه گروه موسیقی اورنگ، صحنه و آراد کار خود را اجرا کردند، ضمن اینکه گروه های موسیقی اوج، آوای کرمانشاه و ارغوان نیز در شب اول با هم به رقابت پرداخته بودند.

آخرین سانس این جشنواره نیز مربوط به اجرای حسین صفا منش بود که سال گذشته توانسته بود در جشنواره مقاومت و حوزه دفاع مقدس مقام اول کشوری را بدست آورد.

در پایان جشنواره موسیقی مقاومت، گروه های برتر معرفی شده و جوایز خود را دریافت کردند.

 

 

 

کد مطلب 2380726

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها