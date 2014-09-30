جشنواره موسیقی مقاومت در کرمانشاه به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین جشنواره موسیقی مقاومت کرمانشاه طی روزهای ششم و هفتم مهر ماه در محل تالار انتظار این شهر برگزار شد و به کار خود پایان داد.

روز پایانی این جشنواره شامگاه دوشنبه با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه و جمعی از مدیران استان برگزار شد.

استقبال مردم در روز دوم نسبت به اولین روز بهتر و چشمگیرتر بود به گونه ای که بیشتر صندلی ها پر شده و جای خالی کمتری به چشم می خورد.

در شب پایانی این جشنواره سه گروه موسیقی اورنگ، صحنه و آراد کار خود را اجرا کردند، ضمن اینکه گروه های موسیقی اوج، آوای کرمانشاه و ارغوان نیز در شب اول با هم به رقابت پرداخته بودند.

آخرین سانس این جشنواره نیز مربوط به اجرای حسین صفا منش بود که سال گذشته توانسته بود در جشنواره مقاومت و حوزه دفاع مقدس مقام اول کشوری را بدست آورد.

در پایان جشنواره موسیقی مقاومت، گروه های برتر معرفی شده و جوایز خود را دریافت کردند.