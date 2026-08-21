خبرگزاری مهر-دین، حوزه و اندیشه-عصمت علی آبادی:امروز سالروز شهادت امام عسکری علیه السلام است. دوران امامت امام حسن عسکری(ع) یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ تشیع به شمار می‌رود؛ دوره‌ای که آن حضرت در شرایطی تحت نظارت و فشار شدید حکومت عباسی قرار داشتند و هم‌زمان با پاسخ‌گویی به شبهات اعتقادی، حفظ ارتباط با شیعیان، تقویت شبکه وکالت و تبیین جایگاه امامت، جامعه شیعه را برای ورود به دوران غیبت حضرت ولی‌عصر(عج) آماده کردند؛ در همین زمینه، با حجت‌الاسلام حسنلو، استاد حوزه، گفتگویی انجام داده‌ایم.

*با توجه به شرایط سیاسی و امنیتی عصر امام حسن عسکری(ع)، مهم‌ترین ویژگی‌های دوران امامت ایشان چه بود؟

دوران امامت امام حسن عسکری(ع) یکی از حساس‌ترین و دشوارترین مقاطع تاریخ تشیع به شمار می‌آید. ایشان در سال ۲۵۴ هجری قمری، پس از شهادت پدر بزرگوارشان امام هادی(ع)، عهده‌دار مقام امامت شدند و تا سال ۲۶۰ هجری، حدود شش سال، هدایت جامعه شیعه را بر عهده داشتند. کوتاهی این دوره هرگز به معنای کم‌اثری آن نیست؛ بلکه امام(ع) در همین زمان محدود، نقشی سرنوشت‌ساز در تثبیت مبانی اعتقادی شیعه و آماده‌سازی پیروان برای دوران غیبت ایفا کردند.

ویژگی برجسته این عصر، حاکمیت فشار و مراقبت دائمی حکومت عباسی بود. امام حسن عسکری(ع) به اجبار در شهر سامرا، که مرکز نظامی و سیاسی خلافت عباسی محسوب می‌شد، زندگی می‌کردند. عنوان عسکری نیز از همین اقامت اجباری در منطقه نظامی‌نشین عسکر گرفته شده است. حضور امام در چنین محیطی نشان می‌دهد که حکومت، فعالیت‌های ایشان و ارتباطشان با شیعیان را به‌صورت جدی زیر نظر داشت.

از سوی دیگر، دوره امامت ایشان با گسترش جغرافیایی و فکری شیعه همراه بود. پیروان اهل‌بیت(ع) تنها در مدینه و عراق حضور نداشتند، بلکه در شهرهایی چون قم، ری، نیشابور، کوفه، بغداد، اهواز و مناطق دیگر نیز اجتماعات شیعی شکل گرفته بود. اداره این مجموعه گسترده، در شرایطی که ارتباط مستقیم با امام دشوار بود، نیازمند تدبیر، سازمان‌دهی و بهره‌گیری از نمایندگان مورد اعتماد بود.

امام حسن عسکری(ع) در کنار مقابله با فشارهای سیاسی، با مسائل فکری و اعتقادی نیز مواجه بودند. در آن دوره، فرقه‌ها و جریان‌های مختلف با طرح شبهات درباره امامت، قرآن، صفات الهی و دیگر مباحث کلامی، فضای فکری جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دادند. امام(ع) با پاسخ‌های علمی، تربیت شاگردان و هدایت فکری شیعیان، از مرزهای اعتقادی جامعه اسلامی و به‌ویژه شیعه پاسداری می‌کردند.

مهم‌ترین ویژگی دوره امام حسن عسکری(ع) را باید در نقش زمینه‌ساز ایشان برای غیبت حضرت مهدی(عج) دانست. شیعیان در طول تاریخ به حضور آشکار امامان خود عادت داشتند، اما شرایط آینده اقتضا می‌کرد که جامعه برای ارتباط غیرمستقیم با امام آماده شود. امام حسن عسکری(ع) با کاهش ارتباطات علنی، تقویت شبکه وکالت و معرفی فرزند خویش به اصحاب خاص، جامعه شیعه را برای ورود به مرحله‌ای جدید در تاریخ امامت آماده کردند.

*حکومت عباسی چرا امام حسن عسکری(ع) را تحت نظارت و محدودیت شدید قرار داده بود و این فشارها چه هدفی را دنبال می‌کرد؟

حکومت عباسی به‌خوبی از جایگاه اجتماعی و معنوی امام حسن عسکری(ع) آگاه بود. اگرچه خلفای عباسی در ظاهر قدرت سیاسی و نظامی را در اختیار داشتند، اما مشروعیت دینی و محبوبیت حقیقی در میان گروهی گسترده از مسلمانان، به‌ویژه شیعیان، متعلق به خاندان پیامبر(ص) بود. امام حسن عسکری(ع) به عنوان فرزند امام هادی(ع) و ادامه‌دهنده خط امامت، کانون امید و مراجعه مردم به شمار می‌رفتند.

یکی از مهم‌ترین دلایل حساسیت عباسیان، روایات فراوانی بود که از تولد مهدی موعود(عج) از نسل امام حسن عسکری(ع) خبر می‌داد. این روایات تنها در میان شیعیان مطرح نبود، بلکه اصل اندیشه ظهور مصلحی از خاندان پیامبر(ص) در جامعه اسلامی شهرت داشت. خلفای عباسی بیم داشتند فرزندی از امام عسکری(ع) پدید آید که مشروعیت حکومت‌های ستمگر را به چالش بکشد و محور حرکت‌های عدالت‌خواهانه قرار گیرد.

به همین دلیل، امام حسن عسکری(ع) در سامرا تحت مراقبت شدید قرار داشتند و دستگاه خلافت، رفت‌وآمد شیعیان و یاران ایشان را کنترل می‌کرد. گاه امام(ع) را به حضور در دربار یا مراکز حکومتی فرا می‌خواندند تا از نزدیک بر رفتار و ارتباطات ایشان نظارت داشته باشند. این نظارت‌ها فقط جنبه امنیتی نداشت، بلکه تلاشی برای محدودکردن مرجعیت دینی و نفوذ اجتماعی امام نیز بود.

حکومت عباسی همچنین می‌کوشید امام را از پایگاه مردمی خود جدا کند. آنان تصور می‌کردند اگر ارتباط امام با مردم قطع یا بسیار دشوار شود، جریان تشیع تضعیف خواهد شد. اما امام حسن عسکری(ع) با تدابیر دقیق، ارتباط فکری، مالی و سازمانی خود را با شیعیان حفظ کردند و اجازه ندادند محدودیت‌های ظاهری، مسیر هدایت جامعه را مسدود کند.

فشارهای عباسیان در نهایت به شهادت امام حسن عسکری(ع) انجامید. منابع تاریخی شیعه بر این باورند که ایشان در سال ۲۶۰ هجری قمری به‌دست حکومت عباسی مسموم و به شهادت رسیدند. با این حال، دستگاه خلافت به هدف اصلی خود دست نیافت؛ زیرا نه‌تنها جریان امامت از میان نرفت، بلکه با آغاز امامت حضرت مهدی(عج)، مرحله تازه‌ای از استمرار ولایت و رهبری الهی در تاریخ شیعه شکل گرفت.

*امام حسن عسکری(ع) چگونه در جو اختناق و زندگی در حصر نظامیان سامرا، ارتباط خود را با شیعیان و پیروان اهل‌بیت(ع) حفظ می‌کردند؟

امام حسن عسکری(ع) در شرایطی زندگی می‌کردند که ارتباط آزادانه مردم با ایشان ممکن نبود. مأموران عباسی، خانه امام، رفت‌وآمدها و ملاقات‌کنندگان را زیر نظر داشتند و هرگونه اجتماع پیرامون ایشان می‌توانست حساسیت حکومت را برانگیزد. ازاین‌رو، امام(ع) برای حفظ جان شیعیان و تداوم هدایت جامعه، شیوه‌ای حکیمانه، محتاطانه و سازمان‌یافته را در پیش گرفتند.

یکی از مهم‌ترین ابزارهای ارتباطی امام(ع)، نامه‌نگاری بود. امام حسن عسکری(ع) از طریق نامه، پاسخ مسائل شرعی و اعتقادی شیعیان را ارسال می‌کردند، نمایندگان خود را راهنمایی می‌فرمودند و در موارد لازم، مسائل مهم جامعه را تبیین می‌کردند. این نامه‌ها افزون بر نقش علمی و فقهی، نشانه‌ای از پیوند مستمر امام با جامعه شیعی در شهرهای مختلف بود.

شبکه وکالت نیز در این دوران نقش بسیار مهمی داشت. امام(ع) افرادی امین، آگاه و مورد اعتماد را به عنوان نماینده یا وکیل در مناطق گوناگون تعیین می‌کردند تا مسائل مردم را پیگیری کنند، وجوهات شرعی را دریافت و منتقل سازند و پاسخ پرسش‌های آنان را بر اساس رهنمودهای امام ارائه دهند. این شبکه، ارتباط شیعیان با امام را از حالت فردی و پراکنده خارج و به یک ساختار منسجم تبدیل کرد.

امام حسن عسکری(ع) همچنین برای حفظ امنیت شیعیان، اصل تقیه و پرهیز از رفتارهای تحریک‌آمیز را مورد توجه قرار می‌دادند. تقیه در اینجا به معنای کنارگذاشتن عقیده نبود، بلکه روشی عقلانی برای حفظ جان، کرامت و توان فرهنگی جامعه شیعه در برابر حکومتی سرکوبگر به شمار می‌رفت. امام(ع) می‌کوشیدند شیعیان در عین وفاداری به اعتقادات خود، بهانه‌ای برای آسیب‌رساندن دشمن به دیگر مؤمنان فراهم نکنند.

با وجود همه محدودیت‌ها، شخصیت معنوی و علمی امام حسن عسکری(ع) چنان اثرگذار بود که حتی برخی از مخالفان و کارگزاران حکومتی نیز تحت تأثیر اخلاق و جایگاه ایشان قرار می‌گرفتند. گزارش‌های تاریخی نشان می‌دهد که مردم در فرصت‌های محدود، برای حل مشکلات علمی، اخلاقی و اجتماعی خود به امام مراجعه می‌کردند. بنابراین، حکومت توانست ارتباط ظاهری را محدود کند، اما نتوانست پیوند قلبی و اعتقادی مردم با امام(ع) را از میان ببرد.

*نقش شبکه وکالت در دوران امام حسن عسکری(ع) چه بود و این شبکه چگونه زمینه‌ساز ارتباط شیعیان با امام شد؟

شبکه وکالت، مجموعه‌ای از نمایندگان مورد اعتماد امامان شیعه بود که در شهرها و مناطق مختلف، وظیفه ارتباط میان امام و شیعیان را بر عهده داشتند. این شبکه از دوران امامان پیشین شکل گرفته بود، اما در عصر امام حسن عسکری(ع) به دلیل شدت فشارهای سیاسی و محدودیت‌های ارتباطی، اهمیت بیشتری یافت. در واقع، شبکه وکالت راهی برای استمرار رهبری دینی شیعیان در شرایطی بود که دسترسی مستقیم به امام بسیار دشوار شده بود.

وکیلان امام وظایف متعددی داشتند. آنان پرسش‌های دینی و اعتقادی مردم را دریافت می‌کردند و برای پاسخ به امام یا نمایندگان نزدیک ایشان منتقل می‌ساختند. همچنین وجوهات شرعی، نذورات و کمک‌های مالی شیعیان را جمع‌آوری می‌کردند تا در مسیر درست و مطابق نظر امام مصرف شود. این مسئله موجب می‌شد نیازهای مالی و اجتماعی جامعه شیعه نیز در حد امکان سامان یابد.

نکته مهم در شبکه وکالت، انتخاب افراد امین و دارای صلاحیت بود. در فضایی که دستگاه عباسی همواره در پی نفوذ، شناسایی یاران امام و ایجاد اختلاف بود، هر کسی نمی‌توانست عهده‌دار چنین مسئولیتی شود. امام حسن عسکری(ع) با معرفی و تأیید چهره‌های مورد اعتماد، از شیعیان می‌خواستند در امور خود به آنان مراجعه کنند و فریب مدعیان دروغین را نخورند.

این شبکه علاوه بر کارکرد ارتباطی، نقشی اساسی در حفظ انسجام اعتقادی شیعیان داشت. در آن روزگار، برخی افراد سودجو یا جریان‌های منحرف تلاش می‌کردند با ادعاهای نادرست، در میان پیروان اهل‌بیت(ع) اختلاف ایجاد کنند. وکیلان مورد تأیید امام، مرجع تشخیص و انتقال آموزه‌های صحیح بودند و به شیعیان کمک می‌کردند تا در برابر شبهه‌ها، اختلاف‌ها و ادعاهای انحرافی مصون بمانند.

اهمیت تاریخی شبکه وکالت در آن است که زمینه را برای دوره غیبت صغری فراهم کرد. پس از شهادت امام حسن عسکری(ع)، شیعیان باید به‌تدریج شیوه ارتباط با امام غایب را از طریق نائبان خاص می‌آموختند. تجربه مراجعه به نمایندگان امام در عصر امام هادی(ع) و امام حسن عسکری(ع)، جامعه شیعه را برای پذیرش این سازوکار آماده کرد و مانع از گسست ارتباط دینی و سازمانی میان امام و پیروان شد.

*یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های امام حسن عسکری(ع) آماده‌سازی جامعه شیعه برای دوران غیبت بود؛ این آماده‌سازی با چه روش‌هایی انجام گرفت؟

آماده‌سازی شیعیان برای دوران غیبت، از مهم‌ترین ابعاد رسالت امام حسن عسکری(ع) بود. جامعه شیعه در طول بیش از دو قرن، امامان خود را در میان مردم می‌دید و در مسائل گوناگون به‌طور مستقیم به آنان مراجعه می‌کرد. اما با نزدیک‌شدن زمان غیبت حضرت مهدی(عج)، لازم بود شیعیان به‌گونه‌ای تربیت شوند که در نبود دسترسی ظاهری و مستقیم به امام، دچار تردید، سرگردانی یا انحراف نشوند.

یکی از این روش‌ها، محدودشدن تدریجی ارتباطات مستقیم امام با عموم مردم بود. این محدودیت از یک سو نتیجه فشارهای حکومت عباسی بود، اما از سوی دیگر، به‌صورت طبیعی جامعه را با شرایط جدید آشنا می‌کرد. شیعیان می‌آموختند که برای دریافت معارف و حل مسائل خود، از راه‌های مطمئن، مانند نامه‌ها و نمایندگان مورد اعتماد امام، اقدام کنند.

تقویت شبکه وکالت، روش مهم دیگر امام حسن عسکری(ع) برای آماده‌سازی جامعه بود. امام(ع) با معرفی وکیلان امین و سفارش به مراجعه شیعیان به آنان، سازوکاری را تثبیت کردند که پس از آغاز غیبت صغری نیز اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد. این اقدام نشان داد که ارتباط با حجت الهی، اگرچه در ظاهر دشوار شود، اما از مسیرهای تعیین‌شده و مطمئن قطع نخواهد شد.

امام حسن عسکری(ع) در موارد لازم، فرزند بزرگوار خود، حضرت مهدی(عج)، را به برخی از اصحاب و شیعیان مورد اعتماد معرفی کردند و نشان دادند و آنها امام و جانشین حضرت را می شناختند. این معرفی‌ها با توجه به شرایط امنیتی آن زمان، محدود و حساب‌شده بود؛ زیرا حکومت عباسی در جست‌وجوی فرزند امام بود. با این حال، همین اندازه از معرفی برای خواص و افراد مورد اطمینان کافی بود تا پس از شهادت امام عسکری(ع)، در اصل وجود و امامت حضرت حجت(عج) دچار تردید نشوند.

تقویت باورهای اعتقادی، به‌ویژه اصل امامت و ضرورت پیروی از حجت الهی، بخش دیگری از این آماده‌سازی بود. امام حسن عسکری(ع) با پاسخ به شبهات، آموزش شیعیان و تأکید بر شناخت امام، پایه‌های فکری جامعه را استوار کردند. پیام سیره ایشان این بود که مؤمن در دوران دشوار، باید با معرفت، صبر، مراجعه به منابع معتبر دینی و پرهیز از مدعیان دروغین، مسیر حق را دنبال کند؛ پیامی که همچنان برای جامعه منتظر و شیعیان امروز راهگشاست.