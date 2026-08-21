امید صدیقی، مدیرکل آلودگی دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به اجرای مطالعات جامع آلودگی در سواحل مکران گفت: با انجام این مطالعات، وضعیت آلودگی و کانونهای آلاینده در محدوده خلیج گواتر تا جاسک شناسایی شده و نتایج بررسی آلودگی آبزیان نیز به دست آمده است که اطلاعات آن در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.
پایش آلودگی پلاستیکی در سواحل
صدیقی درباره پایش پسماندها و آلودگی پلاستیکی در مناطق ساحلی اظهار کرد: پایش آلودگی پلاستیک در مناطق ساحلی با همکاری کشورهای حاشیه خلیج فارس در حال انجام است، اما در معاونت دریایی تاکنون مطالعه مستقلی درباره پسماندهای ساحلی کشور انجام نشده است.
وی درباره تأثیر آلودگیهای دریایی بر زیستگاه آبزیان گفت: آلودگیهای دریایی قطعاً بر آبزیان و زیستگاه آنها اثرگذار است و به همین دلیل انجام مطالعات جامع آلودگی در سواحل اهمیت زیادی دارد.
ایجاد خط پایه پیش از اجرای پروژههای توسعهای
مدیرکل آلودگی دریایی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: دلیل انجام مطالعه جامع آلودگی در سواحل مکران این است که هنوز بسیاری از برنامههای توسعهای و پروژههای بزرگ در این منطقه آغاز نشدهاند و لازم بود پیش از اجرای آنها، اطلاعات پایه دقیقی از وضعیت محیط زیست دریایی منطقه داشته باشیم.
صدیقی ادامه داد: با در اختیار داشتن این اطلاعات پایه، پس از اجرای پروژههای بزرگ میتوان وضعیت محیط زیست را پایش و ارزیابی کرد و مشخص کرد که اجرای این پروژهها چه تغییری در میزان آلودگی ایجاد کرده است.
نفت، فلزات سنگین و پسابها؛ تهدیدهای اصلی
وی با اشاره به انواع آلایندههای بررسیشده در این طرح گفت: آلودگیهای نفتی، فلزات سنگین، پسابهای صنعتی و همچنین پساب آبشیرینکنها که در منطقه مکران در حال توسعه هستند، میتوانند تأثیر زیادی بر کیفیت آب و زیستگاه آبزیان داشته باشند.
صدیقی افزود: در این پروژه تمامی منابع آلایندهای که به آبهای ساحلی مکران تخلیه میشوند نیز مورد بررسی قرار گرفتهاند و اگرچه محدوده مورد مطالعه گسترده است، اما منابع و کانونهای آلودگی تا حد زیادی مشخص شدهاند.
چابهار؛ یکی از کانونهای آلودگی
مدیرکل آلودگی دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به نتایج مطالعات انجامشده گفت: این بررسی از خلیج گواتر در مرز پاکستان تا منطقه جاسک انجام شده و بر اساس اطلاعات بهدستآمده و نقشههای تهیهشده، وضعیت آلودگی و کانونهای آلودگی در این محدوده تقریباً مشخص شده است.
وی ادامه داد: یکی از نقاط داغ یا «هاتاسپات» آلودگی در این منطقه، خلیج چابهار است؛ چراکه در این محدوده تراکم جمعیت، برخی فعالیتهای صنعتی و تردد شناورها وجود دارد و برای کاهش آلودگی در این منطقه باید برنامهریزی جدی انجام شود.
وضعیت آلودگی آبزیان نیز بررسی شد
صدیقی با تأکید بر جامع بودن این مطالعه گفت: در این پروژه علاوه بر بررسی وضعیت آبهای ساحلی مکران، میزان آلودگی در آبزیان نیز اندازهگیری شده و نتایج این بررسیها مشخص شده است.
وی خاطرنشان کرد: این پروژه اطلاعات بسیار جامعی در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار داده است و نتایج و اطلاعات بهدستآمده از این مطالعات نیز در سایت سازمان منتشر خواهد شد.
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