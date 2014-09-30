استقبال زود هنگام هیئات مذهبی از محرم/ بعد از تبیین واقعه غدیر سراغ محرم برویم

به گزارش خبرنگار مهر، رضا معممی مقدم ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان با انتقاد از استقبال زود هنگام برخی هیئات مذهبی از محرم اظهار داشت: ایام بزرگداشت امامت و ولایت که مقارن با نزول آیه تطهیر، هل اتی، ولایت و مباهله است فرصتی مناسب برای انتقال معارف شیعی و حقانیت تشیع است.

وی با بیان اینکه کوبیدن بر طبل استقبال از محرم و رد شدن از معارف غدیر مصداق مناسبت سوزی است، تصریح کرد: دو ماه محرم و صفر برای انتقال پیام و فلسفه قیام امام حسین(ع) کافی است و نیاز نیست قبل از غدیر اعلان عزا کنیم.

مدیرکل تشکل های دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی کشور ادامه داد: روز شمار ما باید غدیر باشد و بعد از تبیین، ترویج و تعمیق واقعه غدیر به سراغ محرم برویم.

معممی مقدم با اشاره به اینکه متاسفانه روی توسعه متوازن مناسبت های مذهبی فرهنگ سازی نکرده ایم، گفت: متاسفانه فکر می کنیم اهل بیتی بودن تنها با اقامه عزا محقق می شود.

وی یادآور شد: البته می توان فرهنگ سازی کرد تا همه مداحان و ذاکران در روز عید غدیر در خیابان ها مدح و منقبت امیر المومنین علی(ع) را انجام دهند.

مدیرکل تشکل های دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی کشور در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح اهداف سفر به استان لرستان پرداخت و گفت: در این سفر جلساتی با اعضای ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت های فرهنگی و برنامه ریزی های لازم برای برگزاری خوب مناسبت های پیش رو را داشتیم.

معممی مقدم با بیان اینکه همچنین جلساتی با مجامع سازمان تبلیغات اسلامی از جمله حوزه هنری، تبیان، خبرگزاری مهر، دارالقرآن و ... برای افزایش تعاملات را داشتیم، تصریح کرد: در ادامه سفر دیداری با هیئات مذهبی شاخص استان داشتیم و جلساتی را با شورای هیئات مذهبی لرستان و کانون مداحان برگزار کردیم.

وی با تاکید بر لزوم حفظ وحدت در برگزاری مناسبات و مراسم ها و نهادینه سازی روابط فرهنگی در هیئات مذهبی استان ها گفت: اعتقاد داریم افراط گرایی مذهبی پسندیده نیست بلکه خطرناک هم هست.

مدیرکل تشکل های دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی کشور در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری سومین دوره سراسری انتخابات کانون مداحان و شعرای آیینی اشاره کرد و اظهار داشت: این انتخابات در دوازدهم دی ماه سالجاری برگزار می شود.

معممی مقدم تصریح کرد: این انتخابات به طور همزمان در 400 شهرستان کشور برگزار می شود.