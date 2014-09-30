صدور کارت موقت مداحی برای 80 هزار هیئت مذهبی/ آیین نامه سطح بندی مداحان ابلاغ می شود

رضا معممی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سازمان تبلیغات اسلامی برای 80 هزار هیئت مذهبی در کشور کارت موقت مداحی صادر کرده است، اظهار داشت: همچنین آیین نامه سطح بندی مداحان به پیر غلام، ستایشگر، ذاکر و مداح نیز بعد از برگزاری انتخابات کانون مداحان ابلاغ می شود.

وی با بیان اینکه طرح تربیت مدرس مداحی را نیز در بین مداحان کشور برگزار می کنیم، تصریح کرد: در این طرح ها از بین خود مداحان افرادی را می آوریم و آموزش می دهیم.

مدیرکل تشکل های دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به اینکه قدم هایی را برای راه اندازی رشته های پودمانی کاردانی و کارشناسی در حوزه مداحی نیز برداشته ایم، افزود: به دنبال این هستیم که رشته پودمانی کاردانی و کارشناسی مدیحه سرایی را با مجوز رسمی ایجاد کنیم.

معممی مقدم در ادامه با اشاره به اینکه در راستای راه اندازی شورای هماهنگی ستایش گری در مراکز استان ها با صلاحدید مدیران استانی اقداماتی انجام داده ایم، گفت: این شورا با عضویت بسیج مداحان و مجمع الذاکرین و با محوریت کانون مداحان شکل می گیرد.

وی با بیان اینکه سازمان تبلیغات اسلامی اقدامات متعددی برای مداحان داشته است، تصریح کرد: یکی از این اقدامات راه اندازی سامانه تلفنی 9092301620 است که مداحان می توانند از طریق آن آخرین اشعار را همراه با نغمات دریافت کنند.

مدیرکل تشکل های دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به اینکه همچنین مداحان می توانند با استفاده از این سامانه تلفنی متن اشعار را از طریق فکس دریافت کنند، اظهار داشت: برگزاری کنگره شعرعاشورایی در استان ها که خروجی آن اشعار جدید متناسب با سلیقه روز است از دیگر اقدامات صورت گرفته در حوزه مداحان است.

معممی مقدم با بیان اینکه یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته در حوزه مداحی تهیه طرح آموزش مداحان دانش آموز و ارسال این طرح به آموزش و پرورش است، ادامه داد: نگاه ما این است که کانون مداحان تبلیغات اسلامی یک تشکل پدرانه در عرصه مداحی باشد و درواقع نگاه مچ گیرانه ندارد.