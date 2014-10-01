برپایی 2 بیمارستان هلال احمر در عرفات و منا برای زائران ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل مقصودی نژاد با اعلام این که هلالاحمر ۹ ذیالحجه از ساعت ۶ عصر آماده ارائه خدمات به زائران است، افزود: تیم کامل درمانگاهی، بستری و همچنین تونلهای سرد با امکانات و تجهیزات کافی آماده خدمت به زائران است.
وی با اشاره به اینکه زائران ۱۰ تا ۱۲ ذیالحجه در منا خواهند بود، گفت: در عرفات خدمات هلالاحمر شامل امداد و انتقال، ایجاد درمانگاه تخصصی، بستری موقت زنان و مردان و تونلهای سرد برای زائران گرمازده خواهد بود.
معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلالاحمر با اعلام اینکه ۱۴ آمبولانس هلالاحمر ایران در منا و عرفات برای خدمتدهی به زائران آماده است، گفت: ۲۲۷ نفر کادر پزشکی در مکه مشغول خدمت هستند.
وی اعلام کرد: دستورالعمل حلق بهداشتی حجاج در ۱۰ بند برای اجرای صحیح حلق بهداشتی در اختیار پزشکان و مدیران کاروان قرار داده شده است.
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