برپایی 2 بیمارستان هلال احمر در عرفات و منا برای زائران ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل مقصودی نژاد با اعلام این که هلال‌احمر ۹ ذی‌الحجه از ساعت ۶ عصر آماده ارائه خدمات به زائران است، افزود: تیم کامل درمانگاهی، بستری و همچنین تونل‌های سرد با امکانات و تجهیزات کافی آماده خدمت به زائران است.

وی با اشاره به اینکه زائران ۱۰ تا ۱۲ ذی‌الحجه در منا خواهند بود، گفت: در عرفات خدمات هلال‌احمر شامل امداد و انتقال، ایجاد درمانگاه تخصصی، بستری موقت زنان و مردان و تونل‌های سرد برای زائران گرمازده خواهد بود.

معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال‌احمر با اعلام اینکه ۱۴ آمبولانس هلال‌احمر ایران در منا و عرفات برای خدمت‌دهی به زائران آماده است، گفت: ۲۲۷ نفر کادر پزشکی در مکه مشغول خدمت هستند.

وی اعلام کرد: دستورالعمل حلق بهداشتی حجاج در ۱۰ بند برای اجرای صحیح حلق بهداشتی در اختیار پزشکان و مدیران کاروان قرار داده شده است.