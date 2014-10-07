دولت توان تامین معیشت دانشجویی را ندارد/ سرانه دانشجویی کفاف هزینه ها را نمی دهد

دکتر محمدرضا فراهانی داوودآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت تغذیه دانشجویان و هزینه های این بخش برای دانشگاه ها گفت: برای سال تحصیلی جدید به دانشگاه های علوم پزشکی توصیه کردیم منوی غذای خودشان را تنوع ببخشند و به طور نمونه در یکی از دانشگاه ها 2 مدل ناهار و 3مدل شام ارائه می شود تا ضمن تامین تنوع غذایی دانشجویان بتوانند امکان انتخاب داشته باشند.

وی افزود: برخی از دانشگاهها تغییر و تحول را اعمال کرده اند و برخی دیگر نیز به دلیل مشکلات شان نتوانسته اند آن را اعمال کنند.

فراهانی درباره وضعیت هزینه های غذای دانشجویان یادآور شد: در حال حاضر ما تنها 10 درصد هزینه غذا را از دانشجو در قالب ژتون دریافت می کنیم و 90 درصد دیگر را دانشگاه پرداخت می کند. تهیه هر غذا به طور متوسط 8 هزار تومان هزینه در بردارد که اکنون دانشجویان 800 تومان آن را پرداخت می کنند. این در حالی است که در برخی از دانشگاه ها به دلایل متعداد هزینه های بیشتری می پردازند و در واقع برای هر غذای دانشجویی تا 15 برابر مبلغ یک ژتون برای غذا هزینه شود.

وی افزود: نکته مهم این است که ما بودجه جداگانه ای برای این بخش از دولت نمی گیریم و دانشگاههای علوم پزشکی مجبورند از سایر منابع خود برای این حوزه هزینه کنند که موجب شده دانشگاهها به خاطر هزینه های دانشجویی بدهی بالا بیاورند.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به میزان بدهی سالانه دانشگاه های علوم پزشکی در زمینه برنامه های رفاهی، معیشتی و فرهنگی گفت: به طور میانگین سرانه فرهنگی دانشجویی یک دانشجوی علوم پزشکی از 800 هزار تومان تا یک میلیون و 100 هزار تومان متغیر است، در صورتی که هزینه سرانه واقعی دانشجویی و فرهنگی دو میلیون تومان است حال با احتساب تعداد 180 هزار دانشجوی موجود در این دانشگاه ها بدون هیچ هزینه بیشتر به طور میانگین سالانه 180 میلیارد تومان کمبود بودجه داریم.

وی افزود: این هزینه ها مجموعه ای از هزینه های اسکان، تغذیه، خوابگاه، نگهبان، آشپز و غیره را شامل می شود چرا که بسیاری از افرادی که در بخش خدماتی کار می کنند استخدام دولت نیستند و به صورت قراردادی کار می کنند. همه این مسائل موجب کسری بودجه دانشگاهها می شود که باید از هزینه ها و خدمات کم کنند تا بتوانند این حداقل ها را تامین کنند.

فراهانی خاطرنشان کرد: دانشگاهی داشته ایم که پول کرایه ماشین اعزام دانشجویان خود را به یک المپیاد ورزشی نداشته است. بنابراین قبول داریم که مشکلات زیادی وجود دارد. برخی از دانشگاهها به تعداد دانشجویانی که متقاضی خوابگاه هستند مجبور شده است که خوابگاه تامین کند و از آنجا که خوابگاه ملکی نداشته مجبور شده اجاره کند. حال این دانشگاه مجبور است که ماهانه برای هر دانشجو در خوابگاه اجاره ای 300 هزار تومان هزینه کند در حالی که دانشگاه هزینه آن را ماهی 65 هزار تومان بعد از 7 سال از دانشجو دریافت می کند.

وی تاکید کرد: اعتقاد کلی ما این است که دولت واقعا توان تامین معیشت دانشجویی را ندارد و باید برای این کار یک راهکار درست اندیشیده شود. به همین منظور در معاونت دانشجویی و فرهنگی یک طرح جامع معیشت در حال تدوین است که بتوانیم با بازنگری این موضوع بتوانیم خدمات رفاهی در شان دانشجویان بدهیم. هزینه اش را به قیمت روز بدون سود بگیریم و آن را با کار دانشجو تهاتر کنیم. این طرح به زودی تکمیل می شود که امیدواریم بتواند مشکل را حل کند.