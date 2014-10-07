انتظار جامعه پرستاری از وزیر بهداشت/ چرا فقط یک گروه خاص حمایت می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، شمس الدین شمس با اشاره به جلسه اخیر شورای عالی نظام پرستاری با وزیر بهداشت گفت: در این جلسه حرف ها و قول هایی از جمله تعریف بسته ای در حوزه پرستاری در بحث طرح تحول نظام سلامت داده شد که متأسفانه تا امروز خبری از اجرای آنها نشده است.

وی افزود: البته بی شک اجرای طرح تحول نظام سلامت اتفاق خوبی است که باعث افزایش رضایتمندی مردم شده است و از این بابت خدا را شاکریم و از تمام دست اندرکاران اجرای این طرح قدردانی می کنیم اما وجود برخی بی عدالتی ها و تبعیض ها در پرداخت ها به ارائه دهندگان خدمات در مجموعه سلامت موضوعی است که به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

عضو شورای عالی نظام پرستاری ادامه داد: به نظر می رسد تا امروز فقط یک گروه خاص در مجموعه کارکنان سلامت دیده شده اند و فقط درآمدها، مزایا و پرداختی های یک قشر خاص افزایش پیدا کرده است و سایر کارکنان از جمله پرستاران هر چه تلاش می کنند، صحبت می کنند، جلسه می گذارند و بحث می کنند، راه به جایی نمی برند.

وی اضافه کرد: تا امروز دائما به ما قول و وعید داده اند که بزودی پرداختی های تعدیل می شود و روند به این شکل باقی نمی ماند و اصلاح می شود اما در عمل اتفاقی نمی افتد. تمام این مسائل در حالی رخ می دهد که با افزایش مراجعات در کنار کمبود نیروی انسانی، فشارها و بار کاری بر جامعه پرستاری به دنبال اجرای طرح تحول نظام سلامت بسیار بالا رفته است.

شمس افزود: جامعه پرستاری به رغم این فشارها دائماً تحمل کرده و چشم به راه است که ببیند چه اتفاقی می افتد ولی به نظر می رسد، عملاً، رسماً و قانوناً آنچه باید اتفاق می افتاد، مشاهده نشده و خبری از بسته ای که قرار بود عدالت را در مجموعه کارکنان نظام سلامت به اجرا درآورد، نیست.

وی تصریح کرد: در جلسه ای که حدود یک ماه پیش با وزیر بهداشت داشتیم نسبت به این بی عدالتی ها تذکر دادیم و اعلام کردیم که آنچه به شدت مجموعه پرستاران را آزار می دهد تبعیضی است که به سایر کارکنان در قبال یک گروه خاص در نظام سلامت می شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، اضافه کرد: ما نمی گوییم چرا از آن گروه خاص حمایت می شود بلکه بحث ما این است که چرا سایر اقشار ارائه دهنده خدمت که زحمتشان و بار کاری شان کمتر از آن گروه نیست، نادیده گرفته می شوند.

وی افزود: مگر غیر از این است که وزیر بهداشت بارها گفته اند، پرستاران پیشانی نظام درمان و مجموعه سلامت هستند و در خط مقدم برخورد با بیماران و ارباب رجوع ها هستند، پس دلیل این همه بی عدالتی و نادیده گرفته شدن ها چیست.

جامعه پرستاری تا کی صبر کند

شمس ادامه داد: جامعه پرستاری تا کی باید صبر و حوصله به خرج دهد و تا کجا این وضعیت را تحمل کند، البته بارها اتفاق افتاده که پرستاران تصمیم به اعلام نارضایتی های خود گرفته اند ولی ما جلودار شده ایم.

وی بی توجهی به اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری را دیگر موضوع مورد انتقاد جامعه پرستاری خواند و گفت: وزیر بهداشت در جلسه مشترکی که با اعضای شورای عالی نظام پرستاری داشت، صراحتاً قول داد که این قانون به صورت آزمایشی در چند بیمارستان اجرایی شود تا نقاط ضعف و قوت آن مشخص شود ولی متأسفانه به رغم گذشت بیش از یک ماه از آن جلسه خبری از اجرای این توافق نیست و به نظر می رسد جز صحبت و حرف، اتفاق دیگری در کار نیست.

عضو شورای عالی نظام پرستاری، افزود: جامعه پرستاری تا کی باید فقط صحبت ها و وعده ها را گوش دهد و هیچ اقدامی را از سوی مسئولان شاهد نباشد.

وی ادامه داد: ما به توافقات صورت گرفته و قولهای داده شده از سوی دکتر هاشمی در خصوص پرستاران بسیار خوشبین بودیم و الان نیز خوشبین هستیم و مطمئن هستیم که ایشان نیز بر این باورند که باید این وعده ها در عمل نیز اجرایی شود ولی احساس می کنیم کسانی هستند که مانع از اجرای این توافقات می شوند.

شمس اضافه کرد: اما در هر صورت جامعه پرستاری انتظار دارد که شخص وزیر بهداشت به عنوان بزرگ خانواده سلامت در این خصوص دستور دهند تا اقدامات عملی صورت گیرد.

وی افزود: اخیراً نیز حرف و حدیث هایی در خصوص افزایش K ها و ویزیت ها شنیده می شود که این طرح جدید وزارت بهداشت، باز هم اقدامی در جهت درآمدزایی یک گروه خاص محسوب می شود که پیش از این نیز درآمدشان با اجرای طرح تحول نظام سلامت به چند برابر افزایش پیدا کرده است. بنابراین از وزیر بهداشت می خواهیم جلوی تبعیض بیشتر بین گروههای ارائه دهنده خدمات سلامت را بگیرد.

عضو شورای عالی نظام پرستاری تصریح کرد: به نظر می رسد اگر این اتفاق اخیر نیز بیفتد و برای سایر گروه ها از جمله پرستاری هیچ اتفاقی نیفتد، در آینده شاهد بروز برخی مشکلات باشیم. به هر حال وقتی رضایتمندی در سیستم نباشد و عدالت در حمایت از مجموعه کارکنان به صورت عادلانه صورت نگیرد و در پرداختها به همه مجموعه به صورت منطقی اهمیت داده نشود، پیش بینی برخی مسائل ناگوار و اعتراضات سخت نیست و ما نیز دیگر نمی توانیم جلودار باشیم و این هشداری است که مطرح می کنیم.

وی افزود: ما صحبت از برابری و مساوات نمی کنیم ولی تبعیض ها و فاصله های چند ده برابری و گاهی چند صد برابری را قابل پذیرش نمی دانیم و در هیچ کجای دنیا نیز چنین موضوعی وجود ندارد.

شمس اضافه کرد: چرا باید تمام حمایتها در خانواده سلامت از یک گروه خاص اتفاق بیفتد و گروههای دیگر نادیده گرفته شوند و لگدمال شوند. مگر خدمات ارائه شده در نظام سلامت انحصاراً توسط یک گروه خاص ارائه می شود که باید شاهد چنین تبعیض هایی در برخورد مسئولان باشیم.

پرستاران ناراضی نمی توانند به مردم خدمات مناسب ارائه کنند

وی با اشاره به افت کیفیت و انگیزه خدمت در سایر کارکنان نظام سلامت از جمله پرستاری گفت: وقتی رضایتمندی از بین رفت دیگر خدمت خوب ارائه نمی شود و تا وقتی پرستار ناراضی است چطور می تواند مددجو را راضی کند لذا در این میان بیماران نیز آسیب می بینند و از این حیث به نظر می رسد به رغم تأکید موکد مسئولان، حتی مردم نیز در اولویت نیستند و عملاً اولویت، انتفاع یک عده و گروه خاص در نظام سلامت است.

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه افزود: در طرح تحول نظام سلامت شاید بخشی از یارانه ای که تعلق گرفته است، صرف تأمین تجهیزات و دارو شده است که جای تشکر دارد اما متاسفانه از سویی نیز بخش اعظمی از آن به جیب یک گروه خاص در نظام سلامت رفته است.

شمس با تأکید بر لزوم توجه جدی شخص وزیر بهداشت در حل این معضلات، گفت: وزیر بهداشت باید به گونه ای عمل کند که این تصور ایجاد نشود که فقط وزیر یک عده خاص است بلکه وزیر بهداشت، وزیر تمام سیستم سلامت و تمام خانواده ارائه دهنده خدمات است.