آخرین وضعیت بازار دارویی کشور/ سقف واردات داروهای برند

دکتر مهدی پیرصالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: سهم ارزی از واردات دارو در سالهای 90 تا 92 تفاوت زیادی نداشته است بطوریکه از 1190 میلیون دلار در سال 90 به حدود 1240 میلیون دلار در سال 92 افزایش پیدا کرده بود.

وی افزود: دلیل افزایش ارزش ریالی ناشی از تغییر نرخ ارز از مرجع (12260 ریال به ازای هر دلار) به مبادله ای (با ارزش تقریبا دو برابری در سال 92) است. لذا در سال گذشته از نظر حجم و ارزش ارزی واردات دارو با افزایش چشمگیری مواجه نبوده ایم.

به گفته پیرصالحی، در حال حاضر سیر واردات دارو به کشور مسیر نزولی را نشان می دهد. با توجه به سیاستهای ابلاغی وزیر بهداشت و تاکید رئیس سازمان غذا و دارو و با عنایت به کنترل و مدیریت واردات دارو به منظور حمایت از تولید داخل، واردات از اواخر سال 92 تا کنون سیر نزولی داشته است.

مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو ادامه داد: در حال حاضر حدود 96 درصد داروهای مصرفی کشور تولید داخل بوده و تنها 4 درصد داروهای مصرفی از محل واردات تامین شده است که این میزان معادل 33 درصد ارزش ریالی بازار دارویی کشور است.

پیرصالحی افزود: سیاست سازمان غذا و دارو در حوزه دارو، مدیریت واردات به خصوص داروهای مشابه تولید داخل است.

وی گفت: به جز برخی از داروهای بیماران خاص که به دلیل شرایط ویژه این بیماران امکان کاهش و یا قطع واردات داروها وجود ندارد، در حال حاضر در مورد داروهای وارداتی مشابه تولید داخل با تعیین سقف واردات برای داروهای برند اصلی به میزان حداکثر 5 تا 10 درصد سهم بازار و ممانعت از ورود داروهای برند، ژنریک و یا ژنریک مشابه تولید داخل نسبت به کنترل واردات اقدام می شود.

پیرصالحی ادامه داد: تا زمانی که بازار داروی تولید داخل دچار کمبود یا مشکل پیش بینی نشده ای نشود که ناچار به تامین دارو از طریق واردات بشویم، این سیاست پابرجاست. لذا، احتمال دارد در مواردی به دلیل اتخاذ این سیاست به طور ظاهری در مورد برخی از اقلام دارویی وارداتی مشابه تولید داخل دچار کمبود شویم که انتظار می رود با همکاری کادر درمانگر و تجویز داروهای تولید داخل موجود به حمایت از داروهای تولید داخل و رفع نیاز جامعه کمک کنند.