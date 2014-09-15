تشریح سیاستهای دارویی وزارت بهداشت/ 40 درصد صرفه جویی ارزی در واردات دارو

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن هاشمی روز دوشنبه در حاشیه افتتاح اولین نمایشگاه بین المللی دارو، صنایع و خدمات وابسته "ایران فارما"، با اشاره به اینکه صنعت داروسازی در ایران پیشرفت های خوبی داشته است، اظهار کرد: در حال حاضر تمامی خطوط داروسازی در ایران وجود دارد و تقریبا تمام انواع فرمول دارویی در ایران قابل تولید است.

به گفته وی در سالهای اخیر کشور ما در حوزه داروهای با فن آوری بالا پیشرفتهای چشمگیری داشته به طوری که داروهای نوترکیب، آنتی بادی های منوکلونال، داروهای ضد سرطان و داروهای بیماران خاص در داخل کشور تولید می شود.

هاشمی با اشاره به اینکه البته در حوزه پژوهش های داروسازی نیز پیشرفت های چشمگیری داشته ایم، ادامه داد: 50 درصد دانشمندان کشورمان در حوزه دارو رتبه های بالای بین المللی دارند در حالی که محققان دانشکده های داروسازی کمتر از 5 درصد محققان دانشگاه های علوم پزشکی هستند.

وزیر بهداشت در زمینه سیاستهای وزارت بهداشت در حوزه دارو خاطرنشان کرد: حمایت از تولید داخل هم برای افزایش سهم آن در بازار داخلی کشور و هم به منظور افزایش میزان صادرات، از مهمترین سیاست های وزارت بهداشت است.

هاشمی با بیان اینکه سهم عددی تولید داخل از 15 سال قبل همواره بالای 95 درصد بوده است، گفت: با این حال سهم ریالی متاسفانه در سالهای اخیر کاهش داشته و در سال گذشته به حدود 60 درصد رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه امسال مهمترین برنامه وزارت بهداشت افزایش سهم تولید در بازار داخلی است، افزود: در 6 ماهه اول امسال حدود 40 درصد صرفه جویی ارزی در واردات دارو داشته ایم که قاعدتا این روند موجب افزایش سهم تولید داخل در بازار داخلی خواهد شد.

حمایت از بیماران بخصوص بیماران خاص و صعب العلاج

هاشمی با اشاره به سیاست دیگر وزارت بهداشت مبنی بر حمایت از بیماران بخصوص بیماران خاص و صعب العلاج، بیان داشت: از محل حمایت های وزارت بهداشت، مازاد بر پوشش بیمه ای معمول، معادل یک هزار و یکصد میلیارد تومان به داروهای بیماران خاص و صعب العلاج اختصاص یافته به طوری که سهم پرداختی این بیماران را کاهش داده است.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: البته برای کاهش هزینه های بیماران مزمن نیز برنامه هایی در دست اجرا است که در نیمه دوم سال جاری اجرایی می شود. ضمن این که برنامه ارتقاء کیفیت خدمات سرپایی و بستری در بیمارستان های دولتی تعیین شده و به زودی اجرایی می شود.

ارتقاء کیفیت داروهای تولید داخل

هاشمی با تاکید بر ضرورت ارتقاء کیفیت داروهای تولید داخل، جلب اعتماد جامعه پزشکی به کیفیت و اثربخشی داروهای تولید داخل، در ادامه اظهار کرد: در این زمینه سازمان غذا و دارو موظف است دقت و جدیت بیشتری در حوزه تولید، توزیع و عرضه داروها بخصوص داروهای تولید داخل داشته باشد. ما موظف هستیم با اهتمام بیشتری با تخلفات در این زمینه برخورد کنیم.

وی با اشاره به این که ما امسال برای ارتقاء کیفیت داروهای تولید داخل، برنامه های تخصیص ارز برای خرید ماشین آلات جدید تولیدی، دستگاه های آزمایشگاهی و کنترل کیفیت دارو را شروع کردیم، تاکید کرد: بدون محدودیت تمامی این برنامه ها را ادامه خواهیم داد.

هاشمی تاکید کرد: انتظار می رود صنعت دارویی کشور از این فرصت حداکثر بهره برداری را برای ارتقای سهم تولید ناخالص ملی و فن آوری تولید خود به عمل آورد.

وزیر بهداشت در ادامه گفت: به صورت عام در مورد کیفیت دارو شرایط‌مان خوب است اما در برخی موارد ضعیف هستیم که باید ارتقا یابد. با تولیدکنندگان صحبت‌هایی انجام دادیم آنها نیز انتظاراتی دارند که به حق است. تا پایان امسال شرکت‌های تولیدکننده دارویی براساس کیفیت محصولاتشان رتبه‌بندی خواهند شد.

هاشمی ضمن اشاره به صادرات سالانه 150 میلیون دلاری داروی در کشور گفت: از این ارقام راضی نیستیم. البته این موضوع به سیاست‌هایی که در دو سه دهه گذشته اتخاذ شده، بازمی‌گردد. در حال حاضر کشور در شرایط استثنایی فرصت بسیار مناسبی پیش روی‌مان است. باید تجدیدنظر کنیم. نباید با آهنگ قبلی حرکت شود. بازار وسیعی پیش روی ما است که باید از این فرصت استفاده شود.

عزم وزارت بهداشت برای مبارزه قاطع با پدیده قاچاق دارو

وزیر بهداشت ضمن بیان این که وزارت بهداشت عزم جدی برای مبارزه با پدیده قاچاق دارو دارد، اظهار کرد: اکنون که تامین دارو در کشور به روال طبیعی صورت می گیرد، از سازمان غذا و دارو انتظار می رود سیاست های نظارتی خود را در زمینه برخورد با قاچاق و تقلب بیشتر کند.

به گفته وی، سامانه جامع اطلاعات و رهگیری دارو با راه اندازی پرتال دارویی که شامل کلیه مراحل، ورود، تولید، توزیع و عرضه دارو خواهد بود، موضوع نظارت ما را بسیار جدی تر و راحت تر خواهد کرد و امسال راه اندازی می شود.

هاشمی اظهار کرد: جلوگیری از هزینه های القایی و منطقی کردن تجویز و مصرف دارو از سیاست های دیگر وزارت بهداشت است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در چارچوب سیاستهای ابلاغی سلامت از سوی مقام معظم رهبری، با راه اندازی برنامه جامع نسخه نویسی الکترونیک که با همراهی بیمه ها اجرایی خواهد شد، گامی بلند در زمینه تجویز و مصرف بی رویه دارو و کاهش هزینه های القایی برداشته خواهد شد.