پیاده روی بزرگ خانوادگی در خراسان شمالی برگزار می شود

مجید جودت در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پیاده روی بزرگ خانوادگی به مناسبت دومین سالروز سفر مقام معظم رهبری به خراسان شمالی صبح جمعه هجدهم مهر ماه در بجنورد برگزار می شود.

وی با بیان این که این پیاده روی از مقابل بيمارستان تأمين اجتماعي بجنورد آغاز شده و تا بوستان بش قارداش ادامه خواهد داشت، افزود: این برنامه به صورت مستقیم در سیمای استانی و ملی پخش می شود.

جودت اظهار داشت: در پایان این پیاده روی به شرکت کنندگان به قید قرعه جوایز ارزنده ای اهدا می شود به همین منظور به همراه داشتن کارت ملی از سوی شرکت کنندگان برای شرکت در این قرعه کشی در روز برگزاری برنامه ضروری است.

وی در ادامه در مورد شرايط شرکت در پياده روي خانوادگي سالروز سفر رهبري به خراسان شمالی، افزود: ثبت نام برای شرکت در این برنامه آغاز شده و علاقه مندان می توانند برای ثبت نام به سامانه های 1000700606 و 3000700606 پیامک ارسال کنند.

رییس هیئت ورزش های همگانی خراسان شمالی اضافه کرد: علاقه مندان شرکت در پیاده روی خانوادگی روز هجدهم مهر ماه امسال باید به ترتيب نام و نام خانوادگي خود که با خط تيره از هم جدا مي شوند و نیز کد ملي ده رقمي (بدون خط تيره)، را به سامانه هاي فوق ارسال کنند.