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۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۲۱:۰۴

موسی خانی خبر داد:

موتورسیکلت برقی تولید دانشگاه آزاد اسلامی قزوین وارد بازار می شود

موتورسیکلت برقی تولید دانشگاه آزاد اسلامی قزوین وارد بازار می شود

قزوین- خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین گفت: شرکت های دانش بنیان دانشگاه آزاد قزوین محصولات جدیدی از جمله خودروی دونفره برقی و جارو برقی اتوماتیک تولید کرده اند که تا پایان امسال موتورسیکلت برقی وارد بازار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی موسی خانی در حاشیه افتتاح اولین نمایشگاه شرکت های دانش بنیان و محصولات های تک در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: سیاست دولت جدید تمرکز بر روی شرکت های دانش بینان است و در شرایطی که رقابت نیازمند علم و دانش و ایده های جدید است باید بتوانیم از فرصتها بخوبی استفاده کنیم.

موسی خانی بیان کرد: وقتی امکان رقابت با شرکتهای خارجی ر ا داریم و فرصتها و استعدادهای فراوانی در کشور نهفته ضروری است تا پتانسیل های موجود را به عرصه عمل نزدیک کنیم و به فعل درآوریم.

وی افزود: در هر جا که حمایت لازم از ایده ها و نخبگان کشور صورت گرفته شاهد موفقیت در کار بوده ایم که صنایع موشکی، نانو، رویان نمونه بارز آن است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین تصریح کرد: استان قزوین با وجود دانشگاه آزاد و بین المللی امام خمینی قادر است در صورت حمایت مسئولان در تولید محصولات دانش محور جایگاه مهمی برای خود پیدا کند و نیازهای کشور را نیز پاسخگو باشد.

موسی خانی یادآورشد: دانشگاه آزاد اسلامی در مرز تولید دانش گامهای موثری برداشته و در تولید خودروی خورشیدی، موتورسیکلت برقی و ربات به موفقیت های ارزشمندی رسیده و می تواند با تجاری سازی ایده های خود در تولید کالای دانش بنیان هم حرفی برای گفتن داشته باشد.

این مسئول بیان کرد: در افق 2020 صنعت ما باید بتواند با تولیدات خارجی رقابتی نزدیک و موثر داشته باشد و به نظر می رسد با موفقیت های دانشگاه آزاد گامهای موثری برای حرکت در مسیر علم ودانش برداشته شده است و بستر ارتباط بیشتر بین صنعت و دانشگاه نیز بخوبی فراهم شده و باید از این فضا بخوبی استفاده کنیم.

وی اضافه کرد: کشورهایی مانند ژاپن و چین که به با کمک شرکت های دانش بنیان به قله های اقتصادی رسیده اند از تحمل و سعه صدر و صبوری مردم خود هم بهره برده اند و امروزه با قرار گرفتن صنایع، پارک های علم و فنآوری و دانشگاهها موفقیت های خود را دوچندان کرده اند و ما نیز با الگوبرداری از آنها قادریم مسیر ترقی را با سرعت بیشتری طی کنیم.

موسی خانی تصریح کرد: شرکت های دانش بنیان کشور در مرحله نوپایی هستند و باید مورد حمایت دولت و سرمایه گذاران بخش خصوصی قرار گیرند تا بتوانند استعدادهای خود را شکوفا کرده و در مسیر تولید محصول بکار گیرند.

این استاد دانشگاه یادآورشد: هر چند برخی معتقدند افزایش تعداد دانشجو که زمینه اشتغال ندارد یک تهدید است اما این پتانسیل می تواند در صورت تدبیر و برنامه ریزی مناسب ایران را در زمره کشورهای برتر منطقه قرار دهد که لازمه آن تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه و حمایت از شرکت های دانش بنیان است.

موتورسیکلت برقی دانشگاه آزاد به بازار می آید

موسی خانی تصریح کرد: در صددیم با همت دانشجوان دانشگاه آزاد موتورسیکلت برقی را که در گروه مکانیک دانشگاه طراحی شده به بارار عرضه کنیم و در صورت حمایت مسئولان قادریم خودروی دو نفره برقی دانشگاه و جاروبرقی اتوماتیک را نیز وارد بازار کنیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین یادآورشد: خودروی خورشیدی هاوین در مسابقات جهانی در رده سوم قرار گرفت و رکورد جهان را شکست و در رباتیک نیز دوم جهان شدیم و امروز با این استعداد قادریم صنایع بحرانی استان را از رکود خارج کنیم به شرط آن که مسئولان صنعتی به ما اعتماد کنند و شرکت های دانش بنیان را در کار مشارکت دهند.

وی افزود: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در تولید محصولات مورد نیاز دهکده طبیعت پیشگام شده اند و تولید پراید هیبرید هم در دانشگاه آغاز شده و در رباتیک وهوش مصنوعی و نرم افزار بی نظیر هستیم و در صنعت ساختمان هم توان علمی بالایی داریم و با تولید سازه های سبک و کاربردی می توانیم به ساخت وساز کشور کمک کنیم اما از ظرفیت ما استفاده نشده است.

موسی خانی بیان کرد: دولت شروع خوبی در حمایت از شرکت های دانش بنیان داشته و اگر حمایت لازم در حوزه های اعتباری نیز انجام شود و ما را باور کنند قادریم با ورود به تجاری سازی کارهای بزرگی را برای رونق اقتصادی انجام دهیم.

فائزی: نخبگان استان قزوین قادرند مشکلات صنایع بحرانی را حل کنند

محمد حسین فائزی رئیس جهاد دانشگاهی استان قزوین نیز در خصوص اهمیت شرکت های دانش بنیان اظهارداشت: 25 درصد اعتبارات جهاد دانشگاهی از اعتبارات دولتی و 75 درصد از محل فعالیت شرکت های دانش بنیان و ایده های نو تامین می شود که بیانگر قابلیت نهفته در استان است.

وی افزود: رمز موفقیت کشور تکیه بر اقتصاد دانش بنیان است و اگر نگاه مدیران دولتی و صنعتی اصلاح شود قادریم مشکلات واحدهای صنعتی استان را برطرف کنیم.

این مسئول گفت: برپایی نمایشگاه تخصصی محصولات شرکت های دانش بنیان حرکت بسیار خوبی است تا صنایع تولید با ظرفیت های شرکت های دانش بنیان بیشتر اشنا شوند و محصولات آنها را از نزدیک ببینند و توانمندی جوانان را باور کنند.

فائزی بیان کرد: باید محلی برای دیدار و گفتگوی رو در رو میان مدیران صنعتی و تولیدی با شرکت های دانش بنیان فراهم شود تا ایده ها مطرح شده و نیازها نیز دیده شود تا بتوانیم به فهم مشترکی از مشکلات و حل آن برسیم.

علی رجب پور رئیس پارک علم و فنآوری امام خمینی استان قزین هم گفت: پارکهای علم و فنآوری بستری برای تجاری سازی ایده های نخبگان است و در استان قزوین گامهای مهمی در شکل گیری شرکت های دانش بنیان برداشته شده است.

وی گفت: برای کمک به تجاری سازی محصول باید نخبگان بتوانند از معافیت های مالیاتی و گمرکی و خدمات فنی و تخصصی سهل و ارزان برخوردار شوند تا کارها شتاب بیشتری گیرد.

رجب پور با معرفی برخی شرکت های دانش بنیان که با موفقیت وارد عرصه تجاری و تولید کالای بازار پسند شده اند خواستار حمایت های جدی مسئولان و استفاده از محصولات شرکت های دانش بنیان شد.

جعفری مدیرعامل شرکت دانش بنیان الماس طب کاسپین هم با بیان برخی مشکلات حوزه شرکت های دانش بنیان اظهارداشت: از مسئولان انتظار داریم برای جلوگیری از فرار مغزها با اتخاذ شیوه های منطقی مدیریتی، کاهش بورکراسی در صدور مجوز برای شرکت های دانش بنیان، تامین فضای مناسب کسب و کار، تامین مواد اولیه، فرهنگ سازی برای مصرف کالای ایرانی، تامین نقدینگی مورد نیاز شرکتها اقدام لازم را انجام دهند.

نمایشگاه شرکت های دانش بنیان و محصولات های تک تا 18 مهرماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین برپاست و علاقمندان می توانند همه روزه از ساعت 15 الی 21 از آن در محل بلوار امام خمینی جنب صدا وسیما بازدید کنند.

کد مطلب 2385158

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