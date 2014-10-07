موتورسیکلت برقی تولید دانشگاه آزاد اسلامی قزوین وارد بازار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی موسی خانی در حاشیه افتتاح اولین نمایشگاه شرکت های دانش بنیان و محصولات های تک در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: سیاست دولت جدید تمرکز بر روی شرکت های دانش بینان است و در شرایطی که رقابت نیازمند علم و دانش و ایده های جدید است باید بتوانیم از فرصتها بخوبی استفاده کنیم.

موسی خانی بیان کرد: وقتی امکان رقابت با شرکتهای خارجی ر ا داریم و فرصتها و استعدادهای فراوانی در کشور نهفته ضروری است تا پتانسیل های موجود را به عرصه عمل نزدیک کنیم و به فعل درآوریم.

وی افزود: در هر جا که حمایت لازم از ایده ها و نخبگان کشور صورت گرفته شاهد موفقیت در کار بوده ایم که صنایع موشکی، نانو، رویان نمونه بارز آن است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین تصریح کرد: استان قزوین با وجود دانشگاه آزاد و بین المللی امام خمینی قادر است در صورت حمایت مسئولان در تولید محصولات دانش محور جایگاه مهمی برای خود پیدا کند و نیازهای کشور را نیز پاسخگو باشد.

موسی خانی یادآورشد: دانشگاه آزاد اسلامی در مرز تولید دانش گامهای موثری برداشته و در تولید خودروی خورشیدی، موتورسیکلت برقی و ربات به موفقیت های ارزشمندی رسیده و می تواند با تجاری سازی ایده های خود در تولید کالای دانش بنیان هم حرفی برای گفتن داشته باشد.

این مسئول بیان کرد: در افق 2020 صنعت ما باید بتواند با تولیدات خارجی رقابتی نزدیک و موثر داشته باشد و به نظر می رسد با موفقیت های دانشگاه آزاد گامهای موثری برای حرکت در مسیر علم ودانش برداشته شده است و بستر ارتباط بیشتر بین صنعت و دانشگاه نیز بخوبی فراهم شده و باید از این فضا بخوبی استفاده کنیم.

وی اضافه کرد: کشورهایی مانند ژاپن و چین که به با کمک شرکت های دانش بنیان به قله های اقتصادی رسیده اند از تحمل و سعه صدر و صبوری مردم خود هم بهره برده اند و امروزه با قرار گرفتن صنایع، پارک های علم و فنآوری و دانشگاهها موفقیت های خود را دوچندان کرده اند و ما نیز با الگوبرداری از آنها قادریم مسیر ترقی را با سرعت بیشتری طی کنیم.

موسی خانی تصریح کرد: شرکت های دانش بنیان کشور در مرحله نوپایی هستند و باید مورد حمایت دولت و سرمایه گذاران بخش خصوصی قرار گیرند تا بتوانند استعدادهای خود را شکوفا کرده و در مسیر تولید محصول بکار گیرند.

این استاد دانشگاه یادآورشد: هر چند برخی معتقدند افزایش تعداد دانشجو که زمینه اشتغال ندارد یک تهدید است اما این پتانسیل می تواند در صورت تدبیر و برنامه ریزی مناسب ایران را در زمره کشورهای برتر منطقه قرار دهد که لازمه آن تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه و حمایت از شرکت های دانش بنیان است.

موتورسیکلت برقی دانشگاه آزاد به بازار می آید

موسی خانی تصریح کرد: در صددیم با همت دانشجوان دانشگاه آزاد موتورسیکلت برقی را که در گروه مکانیک دانشگاه طراحی شده به بارار عرضه کنیم و در صورت حمایت مسئولان قادریم خودروی دو نفره برقی دانشگاه و جاروبرقی اتوماتیک را نیز وارد بازار کنیم.



رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین یادآورشد: خودروی خورشیدی هاوین در مسابقات جهانی در رده سوم قرار گرفت و رکورد جهان را شکست و در رباتیک نیز دوم جهان شدیم و امروز با این استعداد قادریم صنایع بحرانی استان را از رکود خارج کنیم به شرط آن که مسئولان صنعتی به ما اعتماد کنند و شرکت های دانش بنیان را در کار مشارکت دهند.

وی افزود: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در تولید محصولات مورد نیاز دهکده طبیعت پیشگام شده اند و تولید پراید هیبرید هم در دانشگاه آغاز شده و در رباتیک وهوش مصنوعی و نرم افزار بی نظیر هستیم و در صنعت ساختمان هم توان علمی بالایی داریم و با تولید سازه های سبک و کاربردی می توانیم به ساخت وساز کشور کمک کنیم اما از ظرفیت ما استفاده نشده است.

موسی خانی بیان کرد: دولت شروع خوبی در حمایت از شرکت های دانش بنیان داشته و اگر حمایت لازم در حوزه های اعتباری نیز انجام شود و ما را باور کنند قادریم با ورود به تجاری سازی کارهای بزرگی را برای رونق اقتصادی انجام دهیم.

فائزی: نخبگان استان قزوین قادرند مشکلات صنایع بحرانی را حل کنند

محمد حسین فائزی رئیس جهاد دانشگاهی استان قزوین نیز در خصوص اهمیت شرکت های دانش بنیان اظهارداشت: 25 درصد اعتبارات جهاد دانشگاهی از اعتبارات دولتی و 75 درصد از محل فعالیت شرکت های دانش بنیان و ایده های نو تامین می شود که بیانگر قابلیت نهفته در استان است.

وی افزود: رمز موفقیت کشور تکیه بر اقتصاد دانش بنیان است و اگر نگاه مدیران دولتی و صنعتی اصلاح شود قادریم مشکلات واحدهای صنعتی استان را برطرف کنیم.

این مسئول گفت: برپایی نمایشگاه تخصصی محصولات شرکت های دانش بنیان حرکت بسیار خوبی است تا صنایع تولید با ظرفیت های شرکت های دانش بنیان بیشتر اشنا شوند و محصولات آنها را از نزدیک ببینند و توانمندی جوانان را باور کنند.

فائزی بیان کرد: باید محلی برای دیدار و گفتگوی رو در رو میان مدیران صنعتی و تولیدی با شرکت های دانش بنیان فراهم شود تا ایده ها مطرح شده و نیازها نیز دیده شود تا بتوانیم به فهم مشترکی از مشکلات و حل آن برسیم.

علی رجب پور رئیس پارک علم و فنآوری امام خمینی استان قزین هم گفت: پارکهای علم و فنآوری بستری برای تجاری سازی ایده های نخبگان است و در استان قزوین گامهای مهمی در شکل گیری شرکت های دانش بنیان برداشته شده است.

وی گفت: برای کمک به تجاری سازی محصول باید نخبگان بتوانند از معافیت های مالیاتی و گمرکی و خدمات فنی و تخصصی سهل و ارزان برخوردار شوند تا کارها شتاب بیشتری گیرد.

رجب پور با معرفی برخی شرکت های دانش بنیان که با موفقیت وارد عرصه تجاری و تولید کالای بازار پسند شده اند خواستار حمایت های جدی مسئولان و استفاده از محصولات شرکت های دانش بنیان شد.

جعفری مدیرعامل شرکت دانش بنیان الماس طب کاسپین هم با بیان برخی مشکلات حوزه شرکت های دانش بنیان اظهارداشت: از مسئولان انتظار داریم برای جلوگیری از فرار مغزها با اتخاذ شیوه های منطقی مدیریتی، کاهش بورکراسی در صدور مجوز برای شرکت های دانش بنیان، تامین فضای مناسب کسب و کار، تامین مواد اولیه، فرهنگ سازی برای مصرف کالای ایرانی، تامین نقدینگی مورد نیاز شرکتها اقدام لازم را انجام دهند.

نمایشگاه شرکت های دانش بنیان و محصولات های تک تا 18 مهرماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین برپاست و علاقمندان می توانند همه روزه از ساعت 15 الی 21 از آن در محل بلوار امام خمینی جنب صدا وسیما بازدید کنند.