نيمي از تصادفات موتورسيكلتها در يزد مربوط به موتورسواران زير 18 سال است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود شاكري شمسي، در همایش ایمنی و فرهنگ ترافیک در شهرستان یزد اظهار داشت: با توجه به ارائه آمارهای تکان دهنده از میزان تصادفات در شهرستان یزد، در شورای ترافیک مقرر شده است تا همایش های مختلفی با موضوع بهبود وضعیت مسائل و مشکلات ترافیک ویژه مخاطبان برگزار شود.

وي با بیان اینکه متأسفانه در سطح شهر یزد شاهد برخی تصادفاتی هستیم که تلفات جانی و مالی را در بر دارد، عنوان كرد: بحث ساماندهی موتورسیکلت سواران به صورت جدی در شهرستان اجرا خواهد شد و در این مسیر نیازمند همکاری و همراهی مردم به خصوص خانواده های دانش آموزان هستیم.

وی افزود: والدین و خانواده ها می توانند با دقت در رفتار و کردار فرزندان خود سهم بسزایی را در کاهش این گونه تصادفات داشته باشند.

رئیس شورای ترافیک شهرستان يزد خاطرنشان کرد: بر اساس آمارها 47 درصد تصادفات ناشی از موتورسیکلت سواری مربوط به گروه سنی زیر 18 سال است.

وی با اشاره به اینکه استان های یزد، تهران و اصفهان از نظر تلفات موتورسواری، در رتبه های اول تا سوم کشور هستند، اضافه کرد: ارزان بودن قیمت، شرایط اقلیمی و صرفه جویی در زمان برای رسیدن به مقصد، از مهمترین دلایلی است که باعث استقبال مردم به ویژه جوانان از این وسیله نقلیه می شود.

فرماندار يزد، عدم پایبندی به قوانین و مقررات، سرعت غیرمجاز، نداشتن تجهیزات و ایمنی کافی در حین رانندگی، عدم نظارت والدین و ... را از مهمترین علل تصادف موتورسیکلت سواران برشمرد.