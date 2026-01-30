به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نجفی شامگاه جمعه در مراسم افتتاحیه دوره علمی و پژوهشی متولیان و اساتید استان گیلان با اشاره به جایگاه محوری «معارف اسلام ناب» به عنوان پشتوانه راهبردی تبلیغ دین اظهار کرد: ۱۲ مرکز تخصصی آموزش این معارف در استان راه اندازی شده است.

وی با تأکید بر رسالت سازمان تبلیغات اسلامی در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی، تصریح کرد: امروز با افتخار اعلام می‌کنیم که در راستای تکلیف و دغدغه دینی خود، ۱۲ مرکز معارف اسلام ناب را در استان راه‌اندازی کرده و از ظرفیت ۶۰ استاد مجرب بهره خواهیم برد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان هدف از این اقدام را تعمیق اندیشه جوانان و نوجوانان در حوزه های معارف اسلامی ،انقلابی و فرهنگ و تمدن اسلامی برشمرد و گفت: این مراکز به عنوان بازوی علمی حوزه‌های علمیه و در طول آنها فعالیت می‌کنند و خدمات خود را در پنج عرصه معرفتی چون معرفت توحیدی، معرفت ولایی، معرفت انقلابی، معرفت معنوی و معرفت تمدنی متمرکز کرده‌اند.

نجفی خاطرنشان کرد: همه این معارف با نگرش توحیدی و با هدف غایی تمدن‌سازی ارائه می‌شوند.

وی افزود: همچنین گفتمان «اسلام ناب» که از سوی امام خمینی(ره) پایه‌گذاری شد، اسلامی مردمی، ضد ظلم و پابرهنه بود که در برابر دو انحراف «تحجر» (کناره‌گیری از عرصه‌های اجتماعی) و «تجدد» (همراهی کورکورانه با مدرنیته) ایستاده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل تبلیغات اسلامی گیلان با راه‌اندازی این مراکز، گام جدیدی در توسعه و تعمیق آموزش‌های معارفی و پاسخگویی به نیازهای دینی نسل جوان برداشته است.

گفتنی است؛ این مراکز هم زمان با سراسر کشور در دهه مبارکه فجر افتتحاح و سپس با ثبت نام معارف جو کار خود را آغاز خواهد کرد.