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۱۰ بهمن ۱۴۰۴، ۲۳:۳۹

راه‌اندازی ۱۲ مرکز «معارف اسلام ناب» با حضور ۶۰ استاد در گیلان

راه‌اندازی ۱۲ مرکز «معارف اسلام ناب» با حضور ۶۰ استاد در گیلان

رشت - مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان از افتتاح ۱۲ مرکز تخصصی «معارف اسلام ناب» با بهره گیری از ۶۰ استاد در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نجفی شامگاه جمعه در مراسم افتتاحیه دوره علمی و پژوهشی متولیان و اساتید استان گیلان با اشاره به جایگاه محوری «معارف اسلام ناب» به عنوان پشتوانه راهبردی تبلیغ دین اظهار کرد: ۱۲ مرکز تخصصی آموزش این معارف در استان راه اندازی شده است.

وی با تأکید بر رسالت سازمان تبلیغات اسلامی در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی، تصریح کرد: امروز با افتخار اعلام می‌کنیم که در راستای تکلیف و دغدغه دینی خود، ۱۲ مرکز معارف اسلام ناب را در استان راه‌اندازی کرده و از ظرفیت ۶۰ استاد مجرب بهره خواهیم برد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان هدف از این اقدام را تعمیق اندیشه جوانان و نوجوانان در حوزه های معارف اسلامی ،انقلابی و فرهنگ و تمدن اسلامی برشمرد و گفت: این مراکز به عنوان بازوی علمی حوزه‌های علمیه و در طول آنها فعالیت می‌کنند و خدمات خود را در پنج عرصه معرفتی چون معرفت توحیدی، معرفت ولایی، معرفت انقلابی، معرفت معنوی و معرفت تمدنی متمرکز کرده‌اند.

نجفی خاطرنشان کرد: همه این معارف با نگرش توحیدی و با هدف غایی تمدن‌سازی ارائه می‌شوند.

وی افزود: همچنین گفتمان «اسلام ناب» که از سوی امام خمینی(ره) پایه‌گذاری شد، اسلامی مردمی، ضد ظلم و پابرهنه بود که در برابر دو انحراف «تحجر» (کناره‌گیری از عرصه‌های اجتماعی) و «تجدد» (همراهی کورکورانه با مدرنیته) ایستاده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل تبلیغات اسلامی گیلان با راه‌اندازی این مراکز، گام جدیدی در توسعه و تعمیق آموزش‌های معارفی و پاسخگویی به نیازهای دینی نسل جوان برداشته است.

گفتنی است؛ این مراکز هم زمان با سراسر کشور در دهه مبارکه فجر افتتحاح و سپس با ثبت نام معارف جو کار خود را آغاز خواهد کرد.

کد مطلب 6735483

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