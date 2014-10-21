به گزارش خبرگزاری مهر، با شعله‌وری انبار کاغذ و تریکو و اطلاع رسانی شهروندان به سامانه 125، ستادفرماندهی آتش نشانی تهران، ساعت 7:09 صبح امروز آتش‌نشانان ایستگاه‌های 1، 2، 46 و گروه امداد و نجات یک را به همراه خاور دستگاه های تنفسی، نردبان و تانکر آب، راهی محل حادثه در خیابان ظهیر الاسلام کرد.

امیر مهدیانی مدیر منطقه 6 عملیات که در محل حادثه فرماندهی و نظارت نیروها را بر عهده داشت در این باره گفت: در محل آتش سوزی یک ساختمان دو طبقه قدیمی ساز با سقف شیروانی دیده می‌شد که طبقه اول آن انبار کاغذ و مملو از رول های کاغذی بود و طبقه دوم آن نیز کارگاه تولیدی محصولات تریکو و کشباف بود که حجم زیادی از پارچه، نخ و لباس را در خود جای داده بود.

وی افزود: پس از بررسی‌های اولیه معلوم شد آتش سوزی از طبقه دوم آغاز شده و به علت قابلیت اشتعال بالای اجناس به سرعت گسترش یافته و به اطراف سرایت کرده بود و شعله‌وری آن به حدی بود که دود از خروجی‌های ساختمان به بیرون زبانه می‌کشید.

مهدیانی اضافه کرد: در این عملیات آتش نشانان به سرعت به چند گروه تقسیم شدند که گروه اول به سمت کانون آتش سوزی که در طبقه دوم بود رفته و پس از باز کردن قفل درب ورودی و نجات معجزه آسای یک کارگر شب کار که درون محل آتش سوزی محبوس شده بود مهار شعله های آتش را آغاز کردند و در زمان کوتاهی آن را تحت کنترل خود در آوردند که خوشبختانه به سرعت خاموش شد.

مدیر منطقه 6 عملیات سازمان آتش نشانی تاکید کرد: با توجه به وجود دود شدید، گروهی از آتش نشانان به سمت سقف شیروانی رفته و بخشی از آن را شکافتند و دودهای ناشی از آتش سوزی را از ساختمان خارج کردند.

وی با اشاره به اینکه این آتش سوزی هیچگونه خسارت جانی در بر نداشت تصریح کرد: در این حادثه با عملیات سریع آتش نشانان از گسترش آتش سوزی و سرایت آن به اطراف جلوگیری شد که در صورت وجود سیستم های خودکار و کپسول های خاموش کننده ها و نیز آموزش آن به پرسنل انتظار می رفت از بروز خسارت مالی نیز به حد چشمگیری جلوگیری شود.

همچنین در موردی دیگر، آتش‌سوزی انبار ضایعات کاغذ در شهر ری با تلاش آتش نشانان مهار و خاموش شد. مالك انبار با مشاهده دود و شعله كه از قسمت دپوی كاغذها به هوا برخاسته بود در تماس با سامانه 125 این حادثه را از اطلاع رسانی کرد که ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران ساعت 20:02 دقیقه شب گذشته آتش نشانان ایستگاه های 86 و 9 و خودروی حمل دستگاه تنفسی و خودروی تانكر آب 30 هزار لیتری را به شهر ری سه راه تقی آباد اعزام كرد.

كیومرث مروتی افسر آماده منطقه 7 عملیات آتش نشانی تهران كه در محل حادثه حاضر بود در این باره گفت: در محل حادثه انباری به وسعت هزار متر مربع دردیده می شد که 300 متر مربع از آن شعله ور شده بود. آتش نشانان به سرعت از چندین جهت با استفاده از لوله های آبدهی وارد محل آتش سوزی شده و مهار شعله های آتش را آغاز كردند. آتش نشانان از سرایت آتش به دیگر قسمتهای انبار جلوگیری كردند و پس از ساعاتی تلاش آتش سوزی به طور کامل مهار و خاموش شد.

بر اساس این گزارش، آتش نشانان پس از لكه گیری، ایمن سازی و جابجایی كاغذهای سوخته شده به بیرون به ماموریت خود پایان دادند.