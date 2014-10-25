همسایگان فرودگاه مهرآباد با آلودگی هوا وصدا کنار بیایند/ جابه جایی در بایگانی

خبرگزاری مهر ـ گروه اجتماعی : یک روز پس از سقوط هواپیمای آنتونوف در حوالی فرودگاه مهرآباد بود که شورای شهر تهران پیشنهاد داد برای امنیت ساکنان این منطقه خروج این فرودگاه از پایتخت در دستور کار قرار بگیرد. وضعیت بحرانی آلودگی هوا و صدا در این منطقه انگیزه دیگر نمایندگان محلی مردم تهران برای این خواسته خود از دولت بود.

قرار بود این موضوع در کمیسیون ویژه تهران و کلان شهرها در دولت هم بررسی شود تا سندی برای انتقال این فرودگاه در حافظه شهر وجود داشته باشد تا هر گاه زمینه های این انتقال فراهم شد این سند به کمک بیاید. اما این انتقال درحد پیگیری های رسانه ای باقی ماند و تاکنون هیچ گام موثری در این زمینه بر داشته نشده است.

مهدی چمران رییس شورای شهر تهران معقتد است: در حال حاضر این فرودگاه قابل جابجایی نیست و باید زمینه و بستر لازم برای این جابجایی ایجاد شود و ما در شهر تهران به فرودگاهی که پروازهای نزدیک را انجام دهد نیاز داریم.

هزینه 10 میلیاردی جابه جایی مهرآباد

تنها رییس شورای شهر تهران نیست که موضوع انتقال فرودگاه را منتفی می داند. احمد دنیا مالی دیگر عضو شورای شهر تهران که مطالعات امکان‌سنجی طرح انتقال فرودگاه به او سپرده شده است هم بر این موضوع تاکید می کند و می گوید: امکان‌سنجی انتقال فرودگاه مهرآباد به خارج از شهر تهران به انجام مطالعات عمیق و دوره‌ای نیاز دارد چون کار بسیار بزرگ و در سطح ملی است و ظرف چهار یا پنج سال آینده نمی‌تواند هیچ اتفاقی بیفتد.

او با بیان این که در حال حاضر امکان اجرای این انتقال مردود است می گوید: اینکه فرودگاه پروازهای داخلی به فرودگاه پروازهای خارجی متصل شود خودش بحثی جداگانه است چراکه فاصله شهر با فرودگاه بین‌المللی زیاد است و این موضوع نیاز به کار کارشناسی دارد به اضافه اینکه منابع آن مهم است. حداقل منابعی که می‌توان برای اجرای چنین پروژه‌ای برآورد کرد بین 10 تا 12 هزار میلیارد تومان است که در حال حاضر دولت توانایی تامین آن را ندارد و علاوه بر آن در حال حاضر به اندازه‌ای پروژه نیمه‌تمام در شهر وجود دارد که در اولویت کاری دولت قرار می‌گیرد.

او درباره آلودگی صوتی و هوایی که وجود این فرودگاه در پایتخت ایجاد کرده است هم توضیح می دهد: برای مدیریت این مشکل می‌توان پروازهای نیمه شب تا 6 صبح را محدود کرد یا اینکه تست‌های موتور هواپیما را که با سر و صدای زیادی همراه است، انجام ندهیم. این طرح حداقل تا 10 سال دیگر امکان‌پذیر نیست.

انتقال مهرآباد از زمان ساخت فرودگاه امام خمینی(ره) مطرح بود

در حالی که رییس کمیسیون عمران این مطالعات این موضوع را منتقی می داند، احمد مسجدجامعی رئیس پیشین شورای شهر تهران از پیگیری این موضوع در کمیسیون های تخصصی خبر می دهد و می گوید: قرار بر این است که دو کمیسیون عمران و شهرسازی به صورت مشترک درباره امکان‌سنجی اجرای این طرح مطالعات کارشناسی انجام دهند.

او ادامه می دهد: انتقال فرودگاه مهرآباد موضوعی جدید نیست بلکه این طرح از زمان ساخت فرودگاه امام خمینی مطرح شد و قرار بر این بود که پروازهای داخلی و خارجی از یکدیگر پشتیبانی کنند.

مسجد جامعی تاکید می کند: زیان‌های بدیهی زیادی از بابت حضور این فرودگاه در داخل محدوده شهری به شهر و شهروندان وارد می‌شود. اولین مساله آن آلودگی صوتی است. ضمن اینکه برای دسترسی به فرودگاه رفت و آمد شهری در آن منطقه افزایش پیدا می‌کند و سومین مساله میزان بالای آلودگی هوای ناشی از استفاده از سوخت هواپیما است که به شهر تحمیل می‌شود. البته با وجود همه این مضرات امکان اجرایی شدن این طرح در قالب یک برنامه زمان‌بندی نیاز به بررسی و بحث دارد و بدون انجام مطالعات نمی‌توان در مورد آن سخن گفت.

وجود فرودگاه مهر آباد در محدوده شهری تهران سبب شده تا سالانه حجم وسیعی از آلودگی صوتی و آلودگی هوا به شهر و شهروندان تحمیل شود.



آسیب هایی که سید جعفر تشکری هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران هم بر آن تاکید می کند و می گوید: کاهش آلودگی هوا، آلودگی صوتی و ایجاد امنیت مزایای پیشنهاد انتقال این فرودگاه از دل پایتخت است.

تشکری هاشمی با بیان اینکه هدف از ساخت فرودگاه امام (ره) ایجاد یک فرودگاه بین المللی با قابلیت تبدیل شدن به هاب منطقه بوده است، می گوید: فازهای باقیمانده باید با تلاش های دولت یازدهم تکمیل شود، اگر چه تکمیل فرودگاه امام(ره) حداقل سه تا چهارسال به طول خواهد انجامید.

انتقال مهرآباد 8 تا 10 سال زمان می خواهد/ پروازها را محدود کنیم

رحمت‌الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت و محیط‌ زیست شورای شهر تهران هم با آلودگی های ناشی از وجود این فرودگاه در میانه شهر تهران موافق است اما پیشنهادهای دیگری برای کاهش این زیان ها دارد. او نیز این جا به جایی را حداقل در 10 سال آینده بعید می داند و می گوید: در اینکه پرواز هواپیما‌ها از این فرودگاه سهم زیادی در آلودگی هوا و صدای شهر دارد شکی نیست. خصوصا در موقع بلند شدن هواپیماها به گونه‌ای که براساس مطالعات کارشناسی مختلف آلودگی ایجاد شده ناشی از این پروازها در حد آلودگی ایجاد شده توسط چندین هزار خودرو است. اما قطعا عملیاتی کردن این طرح به زمان نیاز دارد و انتقال فرودگاه در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. به نظر می‌رسد اگر در تمامی دستگاه‌ها عزم انجام این کار وجود داشته باشد حداقل بین 8 تا 10سال زمان نیاز دارد.

او پیشنهاد می دهد: در این مدت می‌توان برای کاهش اثرات زیانبار وجود فرودگاه در داخل شهر تمهیداتی را اندیشید. به‌‌عنوان مثال در بسیاری از کشورهای دنیا می‌بینیم که فرودگاه در داخل شهر است اما از ساعت 10 شب تا 6 صبح پروازی انجام نمی‌شود. این حداقل کاری است که ما انتظار داریم مسوولان انجام دهند و برای پرواز‌های شب محدودیت ایجاد کنند که خوشبختانه چنین دستوری صادر شده است.

دیدار نمایندگان مجلس و مدیران هواپیمایی/ آخرین تصمیمات برای مهرآباد

محدودیت پرواز هواپیماها در شب که پیشنهاد مشترک بسیاری از مدیران شهری است قرار است به زودی اجرایی شود. یک ماه دیگر همسایگان این فرودگاه از صداهای هولناک شبانه راحت خواهند شد و می توانند شب ها بی سرو صدا بخوابند. این موضوع در نشست مشترک مجمع نمایندگان استان تهران با مسئولان هواپیمایی کشور بررسی و تصویب شده است.

حسین طلا نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، درباره جزییات این جلسه می گوید: درباره برخی حساسیت‌ها مبنی بر اینکه آیا فرودگاه مهرآباد در داخل شهر تهران باشد یا خیر بحث و تبادل نظرهای مختلفی صورت گرفت البته در برخی شهرهای جهان فرودگاه‌ها در داخل شهر وجود دارند اما محدودیت‌هایی برای آن درنظر گرفته می‌شود.

وی با بیان اینکه ظرفیت فرودگاه‌های مهرآباد و امام خمینی با یکدیگر متفاوت است، اضافه می کند: در این میان حدود 600 هزار مسافر حج عمره و تمتع از فرودگاه مهرآباد به فرودگاه امام منتقل خواهند شد تا از حجم مسافر در فرودگاه مهرآباد کاسته شود. از سویی دیگر قرار است تاجایی که امکان دارد پروازهایی که به لحاظ بعد مسافت قابلیت انتقال را دارا هستند به فرودگاه‌ امام خمینی منتقل شوند.

طلا یادآور می شود: از انتهای آبان‌ماه سال جاری پروازهای فرودگاه مهرآباد از ساعت 12 تا 5 صبح متوقف شده تا هم ساکنان اطراف فرودگاه امام بتوانند استراحت داشته باشند و هم بتوانند سرویسی برای پروازهای بعدی آماده کنند که بدون‌شک برای انجام این طرح، ‌برنامه‌ریزی برای انتقال پرواز طی ساعت‌های دیگر فراهم می‌شود.

به نظر می رسد موافقان و مخالفان جا به جایی فرودگاه مهرآباد از تهران در حال حاضر به محدودیت پروازها رضایت داده اند تا دوباره هواپیمایی در این محدوده سقوط کند یا آمارهای نگران کننده آلودگی هوا به یادشان بیاورد هیچ سندی برای خروج این فرودگاه در بایگانی این شهر وجود ندارد.

.....................................

گزارش از نورا حسینی

