امر به معروف و نهی از منکر باید قانونمند باشد/ لزوم طراحی سامانه دفاع مقدس فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر یکشنبه در نشست اعضای شورای سیاست‌گذاری ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر با گرامیداشت هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: امر به معروف و نهی از منکر مانند بهداشت و درمان معنوی جامعه است.

وی نبود امر به معروف و نهی از منکر در یک مجموعه جغرافیای انسانی را به مانند یک جسم بیمار و در معرض تهاجم بیماری توصیف کرد و افزود: بیماری‌های اقصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علم فن‌آوری در کمین یک جامعه بدون امر به معروف و نهی از منکر استکه به مرور این بیماری‌ها گسترش می‌یابد.

امام جمعه بوشهر با اشاره به حدیثی از حضرت علی(ع) خاطرنشان ساخت: آن حضرت می‌فرمایند که اگر امر به معروف و نهی از منکر نکنید، سقوط خواهید کردند و اشرار بر شما حاکم خواهد شد و هر چه هم از خدا بخواهید اجابت نخواهد کرد.

رئیس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر، نجات انسان از سقوط و رشد در مسیر صعود به مدارج عالیه انسانی است، بیان داشت: خداوند اولین آمر به معروف و ناهی از منکر است.

استراتژی جهان سلطه برعکس جلوه دادن امر به معروف و نهی از منکر است

وی با بیان اینکه خداوند تمام پیامبران و اولیای خود را مامور امر به معروف و نهی از منکر کرده است، اضافه کرد: برعکس جلوه دادن امر به معروف و نهی از منکر یکی از بزرگ‌ترین تهاجم های جبهه دین ستیز در طول تاریخ است.

آیت‌الله صفایی بوشهری با تاکید بر لزوم توجه به امر به معروف و نهی از منکر در همه مراحل زندگی، تاکید کرد: استراتژی جهان سلطه، برعکس جلوه دادن امر به معروف و نهی از منکر است که برای این کار مردم را به سمت منکر می‌کشانند و باعث می شوند تا جامعه به سوی هدایت نرود.

وی با اشاره به تلاش جهان سلطه برای قرار دادن معروف به جای منکر و منکر به جای معروف، اذعان داشت: جهان سلطه می‌خواهد بصیرت را از مردم بگیرد و منکرها را به جای معروف جذاب نشان دهند.

نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه بوشهر با تاکید بر لزوم نهادینه کردن امر به معروف و نهی از منکر به معنای الهی، افزود: برای داشتن یک نظام قوی و قدرتمند باید امر به معروف و نهی از منکر به معنای الهی خود و به شکل وسیع، در جامعه نهادینه شود.

لزوم طراحی سامانه دفاع مقدس فرهنگی در کشور

وی امر به معروف و نهی از منکر را یک نعمت الهی در محیط انسانی از ناحیه خدا دانست و تصریح کرد: بهترین هدیه برای انسان، سخن هدایت آمیزی است که انسان به مخاطب ارائه می کند.

رئیس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر با اشار به نقش مهم این ستاد در شرایط کنونی با توجه به گستردگی تهاجم دشمنان در این عرصه اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری بارها در مورد لزوم مبارزه با تهاجم فرهنگی تاکید کرده‌اند.

وی بر لزوم طراحی سامانه دفاع مقدس فرهنگی در کشور تاکید کرد و ادامه داد: متأسفانه این سامانه به شکل یک جبهه گسترده دفاع مقدس فرهنگی تشکیل نشده است.

آیت‌الله صفایی بوشهری خواستار برگزاری یک همایش سراسری استانی با حضور اعضای شورای سیاستگذاری، شورای مرکزی و ستادهای احیای شهرستان‌ها شد و اظهار داشت: امر به معروف و نهی از منکر باید قانونمند باشد تا بتوانیم قانونمند زندگی کنیم.