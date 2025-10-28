صفایی بوشهری: امر به معروف تنها تکلیف مشترک میان خدا و انسان است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در آئین معارفه دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر به اهمیت قدردانی و احترام در مدیریت اسلامی پرداخت و گفت: زبان قدردانی باید در جامعه شکوفا باشد. همان‌طور که خداوند از مخلوقات خود تمجید می‌کند، ما نیز باید از تلاش‌گران جامعه اسلامی قدردانی کنیم. تشکر و تکریم، خود نوعی امر به معروف است. اگر مدیران ما روحیه قدردانی را در خود تقویت کنند، نشاط، همدلی و انگیزه در جامعه افزایش می‌یابد.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر در ادامه از تلاش‌های حجت‌الاسلام بهروزی، دبیر پیشین ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر، تقدیر کرد و افزود: ایشان با وجود کمبود امکانات و اعتبارات، ساختار ستاد را در استان سامان‌دهی کردند، هیئت‌های اندیشه‌ورز را فعال نمودند و توانستند نخبگان، پژوهشگران و دانشجویان را برای همکاری با ستاد جذب کنند. همچنین در شناسایی معروف‌ها و منکرهای کلان و مقطعی استان گام‌های مؤثری برداشتند که جای تقدیر دارد.

وی در ادامه با معرفی حجت‌الاسلام موسوی به عنوان دبیر جدید ستاد استان گفت: حجت‌الاسلام موسوی از طلاب پرتلاش، متعهد و اندیشه‌ورز هستند و انتظار می‌رود با همکاری همه اعضای ستاد، مسیر رشد و تعالی این مجموعه ادامه یابد. فلسفه مدیریت خردمند جمعی آن است که همه باید دست در دست هم دهند و به جای سنگین کردن بار مسئولیت، به یکدیگر یاری رسانند.

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به برخی تجربه‌های موفق استان بوشهر در حوزه همکاری بین نهادی خاطرنشان کرد: یکی از نمونه‌های موفق، همکاری نهادهای امنیتی، سپاه، آموزش‌وپرورش و دستگاه‌های فرهنگی در اجرای طرح‌های امر به معروف و نهی از منکر بوده است که امروز به الگوهایی ملی تبدیل شده‌اند. همین هم‌افزایی‌ها باعث شد که بوشهر در سطح کشور به عنوان استانی فعال و موفق در این عرصه شناخته شود.

وی با بیان اینکه خدمت به مردم بالاترین نشان عقلانیت انسان است، گفت: احترام به دیگران نشانه عقل و شخصیت است. اگر انسان به دیگران احترام بگذارد، حتی اگر آن شخص شناخته‌شده نباشد، این رفتار نشانه بزرگواری و عقلانیت خود فرد است. جامعه‌ای که در آن احترام، همدلی و خدمت‌رسانی حاکم باشد، جامعه‌ای رشدیافته و الهی است.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با تبریک روز پرستار و میلاد حضرت زینب (س) اظهار داشت: امیدوارم همه ما مشمول دعای حضر ولی‌عصر (عج) باشیم و در پرتو رهبری مقام معظم رهبری، در مسیر خدمت به مردم، حفظ ارزش‌های انقلاب و تقویت فریضه امر به معروف و نهی از منکر گام برداریم. اگر این انقلاب و مردم نبودند، هیچ‌کدام از ما این مسئولیت‌ها و عناوین را نداشتیم؛ پس باید تا می‌توانیم در خدمت مردم باشیم.