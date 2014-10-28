شهرداران مدارس ری آغاز فعال شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، برومند نامداری با حضور در مراسم انتخاب شهردار مدرسه در مدرسه دخترانه امیرکبیر با اشاره به اين خبر افزود: با اجراي طرح شهردار مدرسه در ۲۰ مدرسه اين منطقه، ۵ هزار و ۴۰۰ دانش آموز مشاركت كردند و ۱۶۰نفر به عنوان شهردار مدرسه و معاونين آنها انتخاب شدند.

این مسئول، هدف از اجراي اين طرح را گسترش شور و نشاط در فعاليتهاي اجتماعي، تقويت روحيه مشاركت جويي و مسئوليت پذيري، آموزش مهارت هاي زندگي و الگوسازي مناسب براي دانش آموزان برشمرد و عنوان كرد: پس از برپايي انتخابات فردي كه بيشترين راي را به دست آورد، به عنوان شهردار مدرسه و ۸ نفر ديگر به عنوان معاونان همياري تحصيلي، فرهنگي و پرورشي، امداد و نجات، نظارت و پيگيري، بهداشت و سلامت، تربيت بدني، حمل و نقل و ترافيك و مشاركت محلي معرفي مي شوند.

وي با اشاره به اينكه طرح شهردار مدرسه به صورت همزمان در سراسر مناطق ۲۲ گانه شهر تهران برگزار شده، اضافه كرد:‌ مدارس حضرت عبدالعظيم(ع)، حکمت، خبره فرشچی، دکتررزمی، شاکری، ارشاد ، غفاری، شهادت، حضرت معصومه، امیر کبیر، قاضی طباطبایی، مطهری، عرفان،مکتب التوحید، رحمانی، حضرت قاسم(ع)، کشاورز جود، حافظ، یاران مهدی و شیخ صدوقی در سطح نواحی هفتگانه از مدارس منتخب اين منطقه براي اين طرح بوده اند.

مراسم انتخاب شهردار مدرسه با حضور معاون اجتماعي و فرهنگي منطقه ۲۰ و رئيس اداره آموزش شهروندي منطقه در مدارس امیر کبیر در ناحیه ۴ و حافظ در ناحیه ۶ با اجراي برنامه هاي متنوعي از جمله برنامه نمایشی گروه تئاتر و مسابقه برگزار شد.

به همت اداره آموزش های شهروندی و با همکاری ادارات اجتماعی و فرهنگی نواحی هفتگانه انتخابات شهردار مدرسه در سطح ۲۰ مدرسه راهنمایی انجام شد که این مراسم در مدارس حکمت ، شاکری، شهادت، رحمانی و یاران مهدی با حضور شهرداران نواحی برگزار شد.