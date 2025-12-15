فعالیت شهردار مدرسه، مشق دموکراسی و نقطه آغاز تغییر است

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تنفیذ احکام شهرداران مدارس با حضورشهردار تهران، اعضای شورای اسلامی شهر تهران و برخی مدیران شهری صبح امروز در فرهنگسرای بهمن برگزار شد.
محمدامین توکلیزاده، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، در جمع شهرداران مدارس با اشاره به نقش این طرح در آموزش مسئولیتپذیری و مشارکت اجتماعی گفت: خیلی خوشحالم که امروز مقابل خودم ۱۵۰۰ شهردار میبینم. ما در هر مدرسه یک شهردار و سه معاون شهردار داریم و شهردار مدرسه، مشق دموکراسی است.
وی با تأکید بر اهمیت تجربه مشارکت از سنین پایین افزود: شما کار بزرگی میکنید. دانشآموزان از همان ابتدا تمرین میکنند که در معرض رأی قرار بگیرند. کشور ما چند سالی است این مسیر را آغاز کرده و یاد میگیریم که چگونه رأی بگیریم، رأی بدهیم و مسئولیت بپذیریم.
توکلیزاده ادامه داد: نکته مهم بعدی این است که مسئولیتپذیر باشید و بتوانید مدرسه خودتان را تغییر بدهید. بیایید تصمیم بگیریم شهرمان را تغییر دهیم و حتی این دنیا را تغییر دهیم. شهردار مدرسه، نقطه شروع این تغییر است.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با ابراز خرسندی از شور و نشاط دانشآموزان در فرآیند انتخابات مدارس گفت: مقابل من شهرداران آینده نشستهاند و این برای ما بسیار مایه مسرت است. هر مدرسهای که میرویم، میبینیم دانشآموزان با شور و نشاط، انتخابات خودشان را برگزار میکنند.
وی خطاب به شهرداران مدارس تأکید کرد: روزی که انتخاب شدید، از دیگران همکاری بطلبید و کار جمعی را جدی بگیرید. امیدوارم روزی خودتان را در جایگاههای بالاتر ببینید و از این روزها به عنوان نقطه آغاز مسیرتان یاد کنید.
توکلیزاده در پایان با اشاره به شرایط انسانی در جهان اظهار داشت: قابل تحمل نیست دنیایی که در آن ۶۰ هزار کودک و نوجوان در غزه قتلعام میشوند.
